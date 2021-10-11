Петиция с требованием запретить в Украине концертную деятельность российских артистов на сайте президента по состоянию на понедельник, 11 октября, набрала необходимое для рассмотрения Зеленским количество голосов.

Петицию 21 сентября зарегистрировал на сайте украинский продюсер Игорь Кондратюк.

Автор обращения требует полного запрета в стране концертной деятельности российских артистов до возвращения Крыма и возобновления контроля Украиной над своими восточными границами. По состоянию на утро 11 октября петицию подписали 25 200 человек, теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

"Я уверен, что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений - артисты/артистки, актеры/актрисы на самом деле не несут никакой культуры. Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и развязывание Россией, их родиной, войны на восточном Донбассе, своим молчанием тоже несут ответственность за агрессивные действия России. Исключение для запрета допускаю только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие", - написал Кондратюк в петиции.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее в СБУ сообщили о запрете выступления Моргенштерну в Украине.

Также мы сообщали, что в Днепре активисты устроили "коридор позора" для зрителей, пришедших на концерт российской певицы Ирины Круг.