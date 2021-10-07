В Днепре под зданием летнего театра в парке Шевченко =радикалы устроили "коридор позора" для посетителей концерта исполнительницы русского шансона Ирины Круг. Инцидент произошел в среду, 6 октября.

По данным местных "активистов", Ирина Круг выступала в аннексирована РФ Крыму. А зрителей, которые выложили за билеты от 700 до 2000 гривен, протестующие обвиняли в финансировании врага и даже в измене Украине. Но все это не помогло остановить концерт.

"Мы обращались в Службу безопасности относительно разъяснений о том, имеет ли право этот человек выступать в Украине. Мы получили ответ, что никаких запретов на выступление этой звезды нет", - сообщил заместитель начальника полиции Днепропетровской области Владимир Богонис.

Летний театр находился под охраной полусотни полицейских. Организаторы концерта заблокировали запасные выходы их зала, чтобы ограничить доступ к сцене. Как сообщили в полиции, акция протеста и концерт прошли без задержанных и пострадавших.

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