Сегодня, 1 сентября, в распоряжении "Страны" оказалось видео, которое было снято 24 августа.

В объективе камеры оказался представительный мужчина. Отличился он тем, что хотел сделать минет копам, патрулирующим правительственный квартал.

Мужчина в деловом костюме, будучи крепко пьяным, не буянил. Полицейские его не задерживали, но пообщались. Из беседы стало известно, что гражданин - гомосексуал. По улице он шел с молодым человеком, который в тот день, по его словам, будет "давать ему на рот".

Помимо деталей свой половой жизни, мужчина рассказал о том, что он - не последний человек в стране: занимает пост замминистра экономического развития и советник первой леди Елены Зеленской.

Правда, это оказалось не совсем так Хотя к "слугам народа" странный мужчина, как оказалось, имеет отношение.

"Страна" идентифицировала украинца - им оказался Ростислав Дзундза. Он работает помощником народного депутата от "Слуги народа" Нелли Яковлевой. Является основателем Союза католической молодежи и одновременно - защитником сексуальных меньшинств.

Кстати, у него есть общие фото с президентом и его женой. А мероприятие, откуда он шел 24 августа - вип-торжества по случаю Дня Независимости с участием Зеленского.

Рассказываем о необычном человеке, который близок к правящей партии.

"Хочу отсосать х@й"

"Страна" получила видео, которое было снято вечером 24 августа 2021 года. На заднем фоне отчетливо видно здание Кабмина.

По противоположной стороне дороги, по тротуару, идет солидный мужчина: в костюме и галстуке. В руке - бокал белого вина. Видимо, далеко не первый, поскольку он сильно выпивший. Вместе с ним, но чуть оторвавшийся вперед, молодой человек.

Мужчина в костюме заговорил с полицейскими, которые находились в правительственном квартале. Он предложил им минет в его исполнении: "Хочу отсосать х@й".

Он признался, что является гомосексуалом. Женщины не нравятся, точнее, их запах.

Полицейские на сексуальное предложение не согласились. Но мужчина не огорчился. По его словам, в тот вечер ему "даст на рот" мужчина, который шел вместе с ним. Он добавил, что это не его молодой человек. После просмотра сцены создалось впечатление, что знакомы они не так давно.

В завершении разговора мужчина в костюме рассказал полицейским, что он - не последний человек в стране, неподалеку у него находится офис. Копам он сообщил, что работает замминистра экономического развития и советником первой леди.

"Страна" идентифицировала украинца. Им оказался Ростислав Дзундза. С работой в министерстве он приврал. Зато он работает в Верховной Раде и вращается в высоких политических кругах, а также продвигает католическую веру.

Что известно о Ростиславе Дзундзе

Ростислав Дзундза - уроженец западной Украины. Его нынешняя должность - глава правления "Бюро социологических и политических разработок". Сам себя он представляет как общественный деятель.

Судя по его соцсетям, он нередкий гость в кабинетах власти. Например, в конце июля принимал участие в заседании совета по вопросам торговли в Кабмине.

Еще одна должность Дзундзы - помощник народного депутата от "Слуги народа" Нелли Яковлевой на общественных началах. Интересно, что Яковлева - председатель подкомитета по вопросам гендерного равенства. Эта тема очень близка и Дзундзе, как будет показано ниже.

Активную деятельность Дзундза проявляет и церковной жизни. Он был основателей общественной организации "Союз католической молодежи". Отсюда же становится известно, что Ростислав родом из Ивано-Франковской области - города Калуша.

Также он является основателем "Киевского института гендерных исследований" - благотворительной организации, которая ведет активную деятельность по защите прав женщин и сексуальных меньшинств.

В фейсбуке он публикует фото мероприятий УГКЦ, в которых принимает участие.

Накануне Дня Независимости Ростистав Дзундза получил приглашение в Мариинский дворец, где после официальных торжеств на Майдане проходила тусовка вип-персон.

В Мариинском дворце Ростислав фотографировался на сцене, где вскоре выступал президент Зеленский. Одет он в том же костюме, в котором общался с копами вечером.

На празднике Ростислав сделал селфи с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской, у которой, как он рассказал полицейским, работает советником.

Что касается данных об ЛГБТ-сообществе, ему посвящен последний пост Ростислава в фейсбуке. Он поделился сообщением КиевПрайда.

В минувшем году он принимал участие в круглом столе. Его проводила Елена Зеленская с представителями общественности. Речь шла о предупреждении и противодействии домашнего насилия. Ростислав на мероприятии надел маску с логотипом ЛГБТ.

Более красочная маска и белая вышивка были на Ростиславе во время празднования Дня Независимости в прошлом году.

В 2019 году, судя по фейсбуку Дзундзы, он мог быть в составе делегации Владимира Зеленского, когда тот летал в Катар.

В прошлом Ростислав Дзундза был членом экспертно-консультативной группы по реализации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС при Минсоцполитики. А также баллотировался в Киевраду с партией "Экологическая альтернатива".

"Каждый человек имеет право предлагать что угодно"

"Страна" связалась с Ростиславом Дзунздей и попросила его прокомментировать видео, где он рассказывал полиции о своей нетрадиционной ориентации и про большие связи во власти.

"Где такое видео опубликовано? В телеграм-канале разные видео могут быть опубликованы. Ну, мог быть выпившим, это же был праздник. Ну и что? 24 августа был большой праздник. 30 лет стране. Все праздновали, все были весёлые и могли говорить, что хотят. Я не вижу здесь никакой проблемы. Если я вас чём-то обидел — я извиняюсь. Не понимаю, почему вы тратите на это своё время", — заявил Дзунзда.

На уточнение "Страны", что на видео он также просит у полицейских "отсосать х*й", Дзунзда ответил следующее: "Каждый человек имеет право предлагать другому человеку, который достиг восемнадцати лет, что угодно", — заявил Дзунзда.

Также Дзунзда отрицает то, что является советником первой Леди.

"Ну, перестаньте, это реально фейк, такого нет. Я то видео не видел и видеть не хочу. Я не являюсь помощником первой Леди, тем более советником. Для чего первой Леди советники. Также неправда, что я помощник депутата "Слуги народа" — я не имею никакого отношения к политическим партиям. Я общественный деятель, член многих общественных организаций: католических, христианских, проевропейских разных платформ", — рассказал Дзунзда.