Национальный банк Украины сегодня решил одним махом прикрыть два государственных банка, которые во время войны прошли процедуру национализации. Это Мотор-Банк, который ранее принадлежал Вячеславу Богуслаеву, находящемуся сейчас под стражей, а также Первый инвестиционный банк - ранее принадлежавшему россиянину Евгению Гинеру.

Обе структуры сегодня были признаны НБУ неплатежеспособными из-за критичного снижения размера их регулятивного капитала: у Мотора до 173 млн грн, а у ПИБ - до 73 млн грн. Что ниже минимального нормативного требования в 200 млн грн.

Теперь в Украине осталось 5 действующих госбанков: Приватбанк, Ощадбанк, Сенс Банк, Укрэксимбанк, Укргазбанк. По крайней мере пока.

С осени 2026 года власти обещали запустить процесс продажи Сенса.

Как считают финансисты, украинские власти таким образом пытаются задобрить МВФ, "бросить ему кость", показывая, что сокращают долю государства в украинском банковском секторе - Международный валютный фонд давно на этом настаивает.

Однако это очевидный блеф. Поскольку доля государства в банках почти не изменится, ведь власть избавляется не от крупных структур типа Приватбанка или Сенс Банка, которые получила путем национализации, а от крошечных организаций, которые не заметны на рынке.

Например, у Мотор-Банка лишь 14,6 тыс. вкладчиков-физлиц с 62 млн грн на счетах, а у Первого инвестиционного банка и вовсе 3,1 тыс. вкладчиков-физлиц с 43,6 млн грн. Фонд гарантирования вкладов физлиц без проблем сможет выплатить им компенсации. Зато чиновники избавятся от двух убыточных банков, которые точно были обузой и только портили общую картину рынка: Мотор-Банк закончил 2025 год с убытком 16,3 млн грн, а ПИБ - с убытком 63,2 млн грн.

В прошлом году была надежда на то, что Первый инвестбанк отдадут "Укрпочте", однако председатель Нацбанка Андрей Пышный вступил в публичный конфликт с гендиректором почтового оператора Игорем Смелянским, и нашел повод, чтобы отказать ему в выдаче банковской лицензии. Почтовикам отказывают в этом еще со времен Владимира Стельмаха в НБУ, поскольку все понимают, что "Укрпочта" может выиграть конкуренцию у государственного Ощадбанка и подкосить его заработки на обслуживании населения в сельских районах.

