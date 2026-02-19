Владимир Зеленский фактически упрекнул Запад в том, что он держит Киев в неведении, не говоря прямо о своих целях относительно будущего высшей украинской власти. По словам президента, партнеры могут хотеть, чтобы его пост занял кто-то другой.

Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

"Я думаю, что наши партнёры должны ответить на один вопрос: чего они хотят. Действительно ли они хотят выборов или просто хотят сменить меня? Потому что россияне просто хотят сменить меня", - заявил президент.

Он также дал понять, что на переговорах требует остановки огня до подписания окончательных соглашений. Он повторил свое требование обеспечить два месяца перемирия: для проведения выборов и референдума для утверждения мирной сделки.

"Если перемирие будет хотя бы на два месяца и это может привести к подписанию соглашения или референдуму или чему-то подобному, и если люди примут это, то пожалуйста, - я сделаю всё возможное", - заверил Зеленский.

"Если мы сможем добиться двухмесячного перемирия для проведения выборов, я сделаю всё возможное, чтобы поговорить с парламентом и склонить его к тому, что он сейчас не поддерживает", - добавил президент.

Он призвал США "выполнить свою домашнюю работу" и склонить Россию к такому перемирию.

Кроме того, Зеленский сообщил Соргану, что США, Россия и несколько стран Европы обсуждают новый договор между РФ и НАТО.

"Я знаю, что американцы и, возможно, некоторые европейцы обсуждают новый документ с Россией – между НАТО и Россией. Когда у них будет такой документ, они смогут обсуждать всё. Но для меня важно, чтобы они обсуждали наше потенциальное место в НАТО с нами. Не только с россиянами – с нами. Потому что это касается нас. Хотя они могут делать это и без нас. Возможно, мы чего-то не знаем. В любом случае, мы будем реагировать на неожиданности, если они будут", - заявил президент.

Между тем Москва согласна на остановку огня только после вывода ВСУ из Донбасса. Киев же на это не соглашался, однако, по данным Axios, Зеленский уже выразил готовность обсудить вывод украинских войск из Донецкой области, но призвал россиян отвести свои войска на эквивалентное расстояние.

Также западные СМИ пишут о том, что на переговорах в Женеве обсуждают создание демилитаризованной зоны в Донецкой области.