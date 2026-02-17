Для проведения выборов в Украине нужно обеспечить 60 дней полной тишины.

Об этом в интервью украинским СМИ заявил первый заместитель председателя Верховной Рады, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он подчеркнул, что украинское законодательство сейчас предусматривает два срока подготовки: 90 дней для обычных выборов и 60 - для долгосрочных.

"Поэтому 60 дней, о которых говорит президент - это очень правильный срок, который минимальный может быть, который действительно должен быть в полной тишине. Здесь не может быть речи о каких-то полумерах, как Путин говорит, на один день. Это так не работает. Выборы полностью от начала избирательного процесса до дня голосования, до отсчета, до подсчета должны быть в полной тишине", - заявил политик.

Он добавил, что определённое время потребуется и на подготовку закона, а на работу Верховной Рады также сказываются факторы безопасности.

Что касается референдума, Корниенко отметил, что для его инициирования необходимо собрать 3 миллона подписей, что может стать проблемой в рамках 60-дневного срока.

Ранее о том же говорил президент Украины Владимир Зеленский, предлагая американскому лидеру Дональду Трампу убедить российского президента Владимира Путина объявить перемирие по линии фронта, после чего через 2 месяца в Украине будет проведен референдум и выборы.

В то же время Москва выставляет как условие прекращения огня вывод украинских войск из Донбасса, против чего выступает Зеленский. Хотя, по данным СМИ, такой вариант поддерживает часть его окружения.

Подробно ситуацию с выборами в Украине мы рассматривали в отдельном материале.