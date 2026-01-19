Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Олег Диденко заявил об угрозе фальсификации выборов президента в случае проведения их онлайн.

Об этом Диденко сказал в интервью агентству Reuters.

По словам главы ЦИК, до войны в посольствах и консульствах Украины было 102 избирательных участка, что недостаточно, чтобы обеспечить голосование для миллионов беженцев.

Поэтому ЦИК считает открытие избирательных участков за пределами дипломатических представительств наиболее реалистичным решением, "поскольку онлайн-голосование и голосование по почте подвержены риску внешнего вмешательства и попыток дискредитации процесса".

Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что власти обсуждают возможность проведения выборов онлайн.

Напомним, что голосование онлайн публично поддержал Зеленский. При этом даже депутат его фракции говорил, что это создает огромную вероятность фальсификаций, поскольку власти могут абсолютно бесконтрольно "нарисовать" себе любой результат. О том же постоянно заявляет и оппозиция.

Подробнее о планах Зеленского по удержанию власти через онлайн-выборы мы писали в отдельном материале.