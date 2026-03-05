Анализируем итоги 1471-го дня войны в Украине и шестого дня конфликта вокруг Ирана.

Ситуация в Иране. День шестой

Боевые действия вокруг Ирана продолжаются в прежнем формате обмена воздушными ударами.

США и Израиль продолжают атаковать различные объекты на территории Ирана. В сети регулярно появляются видеозаписи взрывов, которые, по утверждениям американцев и израильтян, а также иранский оппозиции, связаны с поражением баз Корпуса стражей исламской революции, складов боеприпасов и других военных объектов.

Но объективных подтверждений тому, что все летит именно по таким целям, нет. При этом Тегеран заявляет о 1230 погибших мирных жителей. А в сети много видео с разрушенными жилыми кварталами в Тегеране и в других городах.

Иран продолжает наносить удары по союзникам США в регионе - сегодня взрывы прозвучали в столице Саудовской Аравии. Также идут сильные удары по Тель-Авиву и Абу-Даби.

К вечеру был атакован и Байхрейн, где прилеты были по НПЗ и морской базе США.

На энергетических рынках ситуация остается стабильно напряженной. Цена на нефть уже несколько дней держится в диапазоне 83–84 долларов за баррель, бензин в Украине и Европе также не торопится снижаться в цене. Goldman Sachs заявляет, что цена на нефть может достигнуть 100 долларов за баррель, если Ормузский пролив будет заблокирован еще несколько недель.

По данным Bloomberg, текущий трафик через Ормузский пролив составляет около 5% от обычного уровня. Также Иран продолжает атаковать танкеры - по различным сообщениям, их число уже превысило десять. Крупные потребители топлива уже принимают меры: Китай ввёл запрет на экспорт готового топлива, а Индия увеличивает закупки российской нефти, которые приостанавливались ранее из-за пошлин Трампа.

Говоря о перспективах войны - западные СМИ продолжают писать об отсутствии у Белого дома четко сформулированной стратегии в отношении Ирана. The New York Times пишет, что союзники Вашингтона в арабском мире испытывают неопределенность относительно конечных целей операции. По информации газеты, в ходе визита в США канцлер Германии Мерц также пытался выяснить у президента США условия завершения войны, однако неясно, выяснил или нет.

Схожие оценки публикуют и другие американские медиа.

При этом более определенные прогнозы попыталась дать газета Politico. Она сообщила, что США готовятся вести военную операцию против Ирана до осени. Однако это лишь вывод самой газеты, которая узнала о запросе Центрального командования на дополнительный персонал и командировки сроком около 100 дней или «до сентября». То есть, речь идет прежде всего о кадровых и организационных вопросах, а не о прямом подтверждении сроков военной кампании.

Но и в этой статье отмечается, что операция развивается сложнее, чем ожидали в Белом доме и Пентагоне. Иранский режим не рухнул, управляемость страной вероятно остается на приемлемом уровне, также неясна степень истощения запасов иранских ракет и особенно дронов, которые, как признают уже и на Западе, эффективно истощают американскую систему ПВО на Ближнем Востоке, вынуждая расходовать дорогие ракеты от "Пэтриотов" на дешевые "Шахеды".

Западные СМИ пишут, что изучается вопрос закупок дронов-перехватчиков у Киева, но пока официально это не подтверждалось. И неясно, как быстро это можно внедрить - учитывая, что и перехватчики, и их операторы крайне нужны в условиях войны и самой Украине.

Зеленский уже заявил, что готов дать перехватчики в обмен на ракеты от "Пэтриотов". Но эти ракеты сейчас нужны и самим странам Ближнего Востока, которые находятся под иранскими ударами. То есть, пока реалистичность этой сделки вызывает вопросы.

Вступят ли в войну Азербайджан и курды?

Сегодня утром дроны атаковали Азербайджан. Они ударили по аэропорту Нахичевани.

Баку обвинил в ней Иран, пригрозив ответом. Но Тегеран заявил, что дроны запустил Израиль в рамках операции "под ложным флагом" - чтобы втянуть Азербайджан в войну. Позже президент Алиев заявил, что воевать не собирается, но требует от Ирана извинений (которых тот не приносит, поскольку не признает свою вину).

Все это активизировало слухи о том, что Азербайджан готовится вступить в войну против исламской республики. Тем более, что уже несколько дней ходит информация о подтягивании азербайджанских войск к границе с Ираном.

Азербайджан традиционно тесно взаимодействует с Израилем. Кроме того, в Иране проживают миллионы этнических азербайджанцев. Поэтому ещё до начала нынешней войны в СМИ обсуждался вариант, что Баку может поучаствовать в боевых действиях против Тегерана. К тому же проиранские ресурсы обвиняли Азербайджан в том, что он предоставляет свою территорию Израилю для использования для запуска беспилотников по Ирану (азербайджанские власти это отрицали).

Поэтому сейчас о возможности вступления Азербайджана в войну вновь заговорили, рассматривая атаку беспилотников как повод. Тем более, что США уже давно побуждают соседние с Ираном страны подключиться к борьбе с ним.

Однако проблема со вступлением Баку в войну такая же как и у стран Персидского залива. Все объекты нефтяной промышленности - а это основа экономики Азербайджана - находятся на расстоянии минимального подлетного времени для иранских дронов и ракет. И потому могут быстро уничтожены.

Так что Баку есть над чем задуматься, прежде чем подключаться к войне с Ираном. Хотя, наверняка США и Израиль его к этому уже активно склоняют.

Аналогичный процесс происходит с иракскими курдами.

Вчера массово шли сообщения о масштабном наступлении курдских формирований из Ирака. Об этом писали израильские и американские СМИ. Но в целом они пока не получили подтверждений.

Хотя Иран заявил о попытках проникновения отдельных вооруженных групп на западной границе, представители Восточного Курдистана в Ираке заявили, что никаких решений о массовом вторжении в Иран не принималось.

То, что курды еще не определились, сегодня написала и Washington Post. По данным газеты, у Трампа пытаются убедить курдов выступить, обещая им оружие поддержку с воздуха. Однако курды сомневаются нужно ли им вступать в войну с Ираном с пока не очень понятными последствиями.

Ситуация в Украине

Армия РФ продвинулась в Гришино за Покровском и в Гуляйполе, сообщает Deep State.

С учетом этих продвижений РФ контролирует более 80% Гуляйполя за исключением западных окраин, которые находятся в серой зоне, а также половину Гришино.

Напомним, РФ заявила о захвате Гуляйполя в конце декабря, а о захвате Гришино 1 марта. Украина этого не подтверждала.

Также сегодня состоялся обмен пленными 200 на 200 человек.

Мирные переговоры при этом пока отложены из-за войны в Иране - что подтвердили как в Украине, так и в РФ. Они должны были состояться в промежутке между 5 и 9 марта, но американцам сейчас, судя по всему, не до них.

Да и можно предположить, что сейчас и Киев, и Москва ждут, куда пойдут события в Иране, что, вероятно, прямо отразится на переговорном треке по Украине - в зависимости от того, удастся ли Трампу добиться убедительной победы (как отразится эта война на Украине мы анализировали здесь).

Тем временем в Европе, как и прогнозировалось, отвергли одно из краеугольных условий плана Трампа - ускоренное принятие Украины в ЕС. На вчерашнем ужине в Брюсселе с главой Еврокомиссии послы сообщили, что их страны не поддерживают формат даже упрощенного членства к 2027 году.

В то же время Евросоюз озабочен тем, что не может передать Украине деньги на войну. Украина рискует в апреле остаться без внешней помощи из-за того, что Венгрия и Словакия блокируют выдачу Киеву кредита на 90 млрд евро, пишет Bloomberg.

Поэтому Евросоюз попросит другие страны, в том числе членов G7, покрыть Украине дефицит финансирования в 30 млрд евро, который Брюссель пока не может выделить, пишет агентство со ссылкой на источники.

Ожидается, что эта тема будет поднята на встрече министров финансов в Вашингтоне в апреле в рамках заседаний МВФ. Отметим, что среди членов G7 не входят в ЕС Британия, Канада, США и Япония. Но США, которые после прихода к власти Трампа прекратили финансовую помощь Украине, тут вряд ли помогут.

Тем временем произошла новая заочная перепалка между Орбаном и Зеленским по поводу остановки прокатчик нефти по нефтепроводу "Дружба" и решения Венгрии из-за этого блокировать выдачу Украине кредита в 90 млрд евро.

Зеленский сегодня угрожал Орбану украинской армией, если тот будет и далее блокировать кредит.

"Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке", - заявил Зеленский.

Орбан же заявил, что Венгрия "победит силой" и заставит Украину разблокировать транзит нефти по "Дружбе".

"Мы победим, и мы победим силой. У нас есть политические и финансовые инструменты, и с их помощью мы безоговорочно — и желательно как можно скорее — заставим их вновь открыть нефтепровод «Дружба». Я не собираюсь заключать никаких пактов. Не будет никакого компромисса - только силой. Мы их разгромим. Мы прорвём нефтяную блокаду. Мы заставим украинцев возобновить поставки", - заявил Орбан на мероприятии.

Напомним, Киев заявляет, что трубопровод поврежден российским обстрелом. При этом словацкий премьер Фицо и Орбан заявляют, что Зеленский отказывается допустить экспертов для проверки состояния нефтепровода. На это Зеленский сегодня ответил, что Украине нужно доверять.

"Я встречаюсь с лидером одной из стран и спрашиваю: вы можете нам дать ракеты для Patriot? А он говорит - у нас на складах осталось очень мало. И я что-то не помню, чтобы сказал: можно я тогда приеду к тебе, зайду на склад и проверю, правду ты говоришь или нет. Украина ожидает такого же уровня доверия", - заявил Зеленский.

После того, как Зеленский пригрозил Орбану ВСУ ряд украинских журналистов и политиков начали критиковать президента, заявляя, что он своими угрозами премьеру Венгрии увеличивает его шансы на победу на выборах, так как помогает ему консолидировать своих избирателей.

Напомним, выборы в Венгрии пройдут в апреле. Главным противником Орбана является оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.

Возвращаясь к теме переговоров - Трамп сегодня снова раскритиковал Зеленского, пишет газета Politico.

«Зеленскому нужно взяться за дело и заключить сделку», — сказал Трамп. Он заявил, что украинский президент не проявляет достаточной готовности к переговорам.

«Немыслимо, что он является препятствием. У вас нет козырей в рукаве. А теперь у него их стало ещё меньше», - добавил он.

При этом, по мнению Трампа, «Путин готов заключить сделку».