Президент США Дональд Трамп назвал "лохами" европейских покупателей китайских "ветряков".

Заявление главы Белого дома прозвучало во время общения с прессой.

"Китай производит все ветряные мельницы; единственная проблема в том, что у них нет ветряных электростанций. Они производят ветряные мельницы и продают их лохам в Европе. Европа покупает их тысячами", – заявил президент США.

Кроме того, Трамп продолжил повторять "аргументы Путина" для обоснования войны с Ираном.

"Если бы мы не сделали это первыми, они бы сделали это с Израилем", - заявил президент США.

Напомним, одним из формальных поводов к войне со стороны РФ накануне полномасштабного вторжения было утверждение, что Киев планирует атаковать "ДНР" и "ЛНР".

Ранее министр обороны США Пит Хегсет и глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя американо-израильские удары по Ирану, практически дословно воспроизвели фразы, сказанные в начале войны в Украине президентом РФ Владимиром Путиным.

Также в Белом доме предписали называть события в Иране не войной, а "масштабной военной операцией". Как известно, в России войну в Украине называют "СВО", то есть "специальной военной операцией".