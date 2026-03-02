Министр обороны США Пит Хегсет и глава Белого дома Дональд Трамп сегодня, комментируя американо-израильские удары по Ирану, практически дословно воспроизвели фразы, сказанный в начале войны в Украине президентом РФ.

Так, Хегсет сказал, что воздушная операция США против Ирана "Эпическая ярость" - самая сложная и точная за всю историю. И добавил, что не Вашингтон начал эту войну, но ему придется её заканчивать.

"На протяжении 47 долгих лет иранский режим вёл жестокую одностороннюю войну против Америки. Они сделали это ценой крови наших людей, взрывов заминированных автомобилей в Бейруте, ракетных обстрелов наших кораблей, расправ в наших посольствах, придорожных бомб в Ираке и Афганистане. Не мы начинали эту войну, но при президенте Трампе мы ее заканчиваем", - заявил Хегсет на брифинге.

Это полная калька с заявления Владимира Путина, которое он неоднократно повторял. Так, на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в сентябре 2023 года он сказал: "Я не раз говорил о том, что мы не начинали... войну в Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить".

А Трамп сообщил, что США "ещё не начали наносить им (то есть Ирану - Ред.) серьёзный удар".

"Большая волна ещё даже не наступила. Большая волна скоро наступит", - отметил президент США.

Эти слова тоже сильно напоминают высказывание Путина во время встречи с руководителями фракций Госдумы в июле 2022 года. Тогда он заявил, что Россия пока не предпринимала серьезных действий в Украине.

"Все должны знать, что мы по большому счету всерьёз пока еще ничего не начинали", - подчеркнул тогда глава Кремля.

"Страна" анализировала в отдельном материале возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.

Также мы объясняли, почему Трамп отвел на войну с Ираном четыре недели.