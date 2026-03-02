В субботу, 28 февраля, Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Подтверждена гибель военного и религиозного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. В ответ Тегеран наносит удары по Израилю, американским объектам по всему Ближнему Востоку, а также соседним странам.

Все подробности происходящего, новости с места событий, видео, главные заявления - в нашем обновляемом онлайне.

Что происходит на Ближнем Востоке 2 марта

8.28 Трамп заявил, что у него есть "три очень хороших кандидата" на роль нового главы Ирана.

Имена он называть не стал, отметив, что сначала американским военным нужно "довести дело в исламской республике до конца", пишет New York Times .

При этом он подчеркнул, что сменой власти должен заниматься сам иранский народ.

"От них самих будет зависеть, сделают они это или нет. Они говорят об этом годами, так что теперь у них, очевидно, появится возможность", - сказал он.

8.24 Над посольством США в Кувейте поднимается дым, передает AFP.

8.22 КСИР опубликовал видео запуска ракет и беспилотников по целям на Ближнем Востоке.

Тем временем в Дохе и Дубае вновь были слышны взрывы. Об этом сообщают агентства Reuters и Agence France-Presse.

По данным AFP, взрывы также зафиксированы в Бахрейне.

8.02 Секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани заявил, что переговоров с американцами не будет.

Он перепостил сообщение Wall Street Journal о том, что Лариджани передал США предложение о переговорах через Оман.

"Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами", - прокомментировал это секретарь иранского Совбеза.

Ранее Трамп заявлял, что Иран запросил переговоры, и допустил, что на их время могут остановиться боевые действия.

7.48 Ливанская "Хезболла" нанесла удары по Израилю. Пострадал город Хайфа.

В ответ израильская армия нанесла массированный удар по Бейруту.

7.41 В Кувейте разбился американский истребитель F-15. Пилот катапультировался.