На Закарпатье начальник территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в сильно пьяном состоянии пытался мобилизовать строителей, угрожая им автоматом.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своём телеграм-канале.

По данным Глаголы, которые ему подтвердили в правоохранительных органах, во время ремонта моста к ремонтникам подошел вооруженный автоматом начальник Иршавского ТЦК Алексей Травов в состоянии сильного алкогольного опьянения, вместе с подчиненными. Вместе они пытались мобилизовать работников. На месте возник конфликт. Один из работников набрал 102. Вызов официально зарегистрирован. Но к прибытию правоохранителей Травов и его подчиненные сбежали с места событий на микроавтобусе.

Чуть позже в Сети появилось фото с Травовым под капельницей в городской больнице.

По информации собеседников Глаголы из больницы, Травову оказывают медицинскую помощь в виде инфузионной терапии.

"Проще говоря, ему в срочном порядке ставят капельницы, чтобы привести в сознательное состояние до приезда проверки из Ужгорода", - написал журналист.

Он добавил, что, по данным его источников в медицинских кругах, исполняющий обязанности руководителя областного ТЦК Александр Паламарчук находится в курсе ситуации и активно взаимодействует с медучреждением. В частности, по его словам, он задействовал административный ресурс, оказывает давление на руководство больницы и пытается повлиять на результаты предстоящего освидетельствования на состояние опьянения Алексея Травова.

Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки подтвердил инцидент и сообщил, что Травова уже отстранили от управления.

"Начальник 1-го отдела Хустского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки отстранён от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебного расследования. В случае подтверждения фактов нарушений будут приняты соответствующие решения, в том числе кадрового характера, в рамках действующего законодательства", - говорится в заявлении Закарпатского ОТЦК и СП в Facebook.





Напомним, во время недавней драки гражданских с сотрудниками ТЦК и СП в Кривом Роге последние начали стрелять в воздух и сломали ключицу отцу насильно мобилизуемого. Сам мужчина, которого пытались забрать в ТЦК, ударил военкомов ножом.

Тем временем Днепропетровский ОТЦК и СП утверждает, что в Украине не существует бусификации, а это понятие внедрили россияне с пропагандистскими целями.