Офицерам Территориальных центров комплектования и социальной поддержки за невыполнение мобилизационного плана грозит штраф.

Об этом заявил спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин во время интервью.

"Если офицер, полковник получает приказ предоставить армии определённое количество людей и не выполняет его – нормально ли это? У него есть приказ. Он военнослужащий и офицер", – сказал он.

Истомин упомянул и ложные истории, которые уходят "в народ".

"Мне сразу начинают рассказывать сказки о том, что якобы солдатам, которые проводят мероприятия по оповещению, если они не доставят определённое количество людей, то им что-то будет… Нет, такого нет. Абсолютно. Это точно такая же байка, как и то, будто за каждого доставленного человека якобы выплачивается едва ли не премия. Этого тоже нет", – добавил спикер.

При этом, по его словам, если все области выполняют примерно на одном уровне приказ о выполнении мобилизационного плана, а кто-то один из полковников-начальников ТЦК в определенном регионе этого не выполняет, то в отношении него будут налагаться не только штрафы.

"Но если все выполняют, а кто-то из начальников откровенно не выполняет своих обязанностей, конечно, на него не то что штрафные санкции, на него будут налагаться взыскания", - подчеркнул Истомин.

Напомним, в Полтаве утвердили план ужесточения розыска уклонистов.

Ранее народный депутат из фракции "Слуги народа" Руслан Горбенко заявил, что в Украине не прекратится насильственная мобилизация на улицах, а мобилизационного ресурса в стране осталось на полтора года войны.

О том, что в Украине хотят поменять правила мобилизации мы писали в отдельном материале.