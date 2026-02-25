В Харькове сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) избили демобилизованного ветерана с инвалидностью.

Об этом заявил сын пострадавшего.

"Мой отец был избит сотрудниками ТЦК в Харькове. Мы требуем справедливого и беспристрастного расследования и привлечения виновных к ответственности. Закон один для всех", – сообщил мужчина.

По его данным, утром отец вышел во двор без телефона и документов, после чего супруга увидела, как его запаковали в бус.

К обеду он позвонил с чужого номера, и семья обнаружила его в помещении ТЦК в крови.

Сам мужчина говорит, что его избивали, связали скотчем руки и ноги, угрожали отрезать уши, "обоссать" и вывезти в посадку.

"Я сидел и просил их 20 минут "скорую" вызвать. Сидел в кресле, отключился, слышу - кто-то меня по щеке бьет. Их там пятеро сидело - даже никто не вызвал "скорую". (...) У меня было ощущение, что меня в мусор выбросят - и все. Я думал, что они убьют", - говорит потерпевший.

В больнице у него диагностировали сотрясение мозга, гематомы на лице и по всему телу, ушибы, вывихи шейных позвонков. Также врачи зашили пострадавшему губу.

Мужчине 54 года, он инвалид 3-й группы, ветеран и участник боевых действий. Получил статус участника боевых действий, работая пожарным в ГСЧС на боевых выездах после обстрелов.

При этом он является переселенцем из Константиновки Донецкой области. Он также был снят с воинского учета в связи с негодностью к службе.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. В полиции отмечают, что совершают необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и беспристрастное выяснение всех обстоятельств происшествия, а также установление лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.

В Харьковском ТЦК уже прокомментировали инцидент с 54-летним ветераном Вадимом Рудюком, которого, по его словам, избили военнослужащие.

По версии ТЦК, мужчина сам напал на военнослужащих, и только после этого "получил телесные повреждения".

Напомним, недавно в Одессе работники ТЦК во время уличной мобилизации задержали мужчину. В него прыснули газом из баллончика, а затем жестоко избили, нанося удары в том числе пистолетом по голове.

Ранее мы также писали, что в Днепре ТЦК задержали отца-одиночку с действующей отсрочкой от службы. Его четырёхлетний сын остался без опеки.