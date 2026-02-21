В Днепре мобилизовали отца-одиночку с действующей отсрочкой от службы. Его 4-летний сын остался без опеки.

Об этом сообщила сестра мобилизованного Ольга Липская в ​​Instagram.

По её словам, Роман Костенко (так зовут мужчину) воспитывал малолетнего сына после смерти своей жены. Мать ребенка скончалась в 2024 году. С этого времени у мальчика начались проблемы с развитием – он перестал разговаривать, а отец занимался его лечением и реабилитацией.

Липская рассказала, что у ее брата была отсрочка, но из-за сбоя в системе "Резерв+" он не смог показать её сотрудникам ТЦК, которые остановили его на улице, и мужчину мобилизовали.

"16.02.2026 в 17 часов, когда его задержали, был сбой в программе "Резерв+", и он не смог показать свои документы, а затем телефон забрали. Вечером, в этот же день, документы сбросили в электронном виде. На следующий день подвезли уже в бумажном виде документы в ТЦК, но никто не захотел их принимать и смотреть, сказали, что он уже мобилизован и солдат, и никто разбираться не будет”, – написала Ольга.

Она добавила, что мужчину уже перевезли в воинскую часть и не отпускают, оказывая лишь психологическое давление, чтобы он подписал документы о службе в армии.

"При этом им всё равно, что в данный момент его малолетний ребёнок остался без присмотра и обеспечения", - пишет женщина.

Она также заявила, что вместе с юристами они подали жалобу на действия работников ТЦК и СП в областной ТЦК и Министерство обороны.

Официально в ТЦК отрицают предоставление информации об отсрочке.

"Сразу на месте было проверено и установлено, что у него нет оснований для предоставления данной отсрочки. Когда он прибыл в ТЦК, конечно, это было лишь по его словам, что у него есть ребенок, что он вроде бы отец-одиночка. Проверить это было невозможно, поскольку документов, даже на фото, у него не было. В системе показывало, что человек потерял право на отсрочку и с этого момента уже прошло почти две недели", - заявила представитель ТЦК.

Напомним, на днях в Кривом Роге подростка отправили в детдом после того, как его отца мобилизовали.

А в прошлом году сотрудники ТЦК на блокпосту мобилизовали отца-одиночку, а двух его семилетних близнецов бросили на обочине дороги.