В Кривом Роге подростка отправили в детдом после того, как его отца мобилизовали.

Об этом сообщает местное издание "Свои".

Как рассказали знакомые семьи, 43-летний мужчина пришел обновить данные в военкомат. После этого на связь с сыном больше не вышел. Телефон у отца отобрали, держали в подвальном помещении.

14-летний подросток сам обратился в полицию, когда отец не вернулся домой – он единственный его родственник в городе, так как мать бросила семью и уехала из страны, но не была лишена родительских прав.

Слушания о признании мужчины отцом-одиночкой сегодня не состоялось – представители органов опеки не явились.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что ТЦК не имеют права проверять документы, задерживать людей и удерживать их в военкоматах.

