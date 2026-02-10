В Украине не прекратится насильственная мобилизация на улицах, мобилизационного ресурса в стране осталось на полтора года войны, а мужчины младше 22 лет должны отслужить до года в армии, чтобы получить право выезжать за границу.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" заявил народный депутат из фракции "Слуги народа" Руслан Горбенко.

"Я думаю, что от бусификации общество никуда не денется, потому что когда ты нарушаешь закон, а тебя останавливает полиция, то тебя же задерживают. Сейчас стратегически планируется ведение и продолжение войны (мы всегда должны готовиться к войне, если хотим мира). Проблема в том, что к вопросу (мобилизации - Ред.) мы не подходили системно и в течение последних лет сделали очень много ошибок", - отметил Горбенко.

По его мнению, среди таких ошибок - разрешение выезжать за границу молодым мужчинам 18-22 лет.

"Постановление Кабмина начало действовать с августа 2025 года, то есть мы понимаем, что у нас мобресурса осталось на полтора года. Это мы говорим о молодых людях, которые еще не выехали. Военные возмущены, рабочие руки из Украины уезжают", - сказал депутат.

По его данным, в Верховной Раде и Кабинете министров есть предложения, "чтобы эти ребята, которые сейчас имеют право выезжать за границу, проходили какую-то 6-12-месячную службу в тылу".

"Потому что нам нужно защищать очень много критической инфраструктуры. И людей в ВСУ можно было бы просто заменить, дать отдохнуть или повысить свою квалификацию, переобучить", - заявил депутат.

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский не обращает внимания на проблемы мобилизации, потому что это "токсичная и непопулярная" тема. Также он уверяет, что только 2-3% эпизодов бусификации происходят с нарушениями, а остальные - по закону.

Напомним, в конце января Зеленский признал проблему бусификации в Украине и поручил с нею бороться.

При этом скандалов с мобилизацией, включая вооруженное сопротивление населения военкомам, становится всё больше.

А вчера уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в очередной раз рассказал о системных нарушениях в работе ТЦК.