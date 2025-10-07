Многие мужчины в возрасте 18-24 лет, заключившие с ВСУ молодежный контракт, сделали это, чтобы отвоевать один год и получить возможность уехать за границу, если удастся выжить. А после открытия границ для 18-22-летних это можно сделать, не проходя через горнило фронта. И в этом есть несправедливость.

Такое мнение в эфире "Радио свобода" высказал народный депутат из фракции "Голоса" Роман Костенко.

"У меня есть много побратимов на фронте, в том числе 19-летние парни, 20-летние. Многих из них, ну, не скажем, что заманили, а замотивировали, контрактами "18-24", в которых кроме заработной платы и конкретных сроков службы на год был [указан] выезд за границу. И они пошли и подписали, потому что у них, возможно, были какие-то планы. Возможно, они решили год честно отвоевать и поехать за границу, если выживут. А когда они пришли в 19-20 лет, им сказали: "Хорошо, вы уже пришли, а другие могут просто так выехать за рубеж". У меня есть к этому вопросы. Я никого не хочу засунуть в окопы, но я хочу, чтобы молодые люди понимали, что во время войны не следует ехать за рубеж, а нужно стоять за страну", - сказал нардеп.

Напомним, что спустя полгода после запуска молодежного контракта гражданам Украины 18-22 лет разрешили выезжать за границу без службы - для них в конце августа просто открыли границы.

Вскоре после этого в Верховную Раду внесли законопроект, разрешающий выезд за границу мужчинам в возрасте до 24 лет.