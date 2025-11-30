Удар в пятницу безэкипажными катерами по танкерам российского теневого флота недалеко от побережья Турции, который, по данным СМИ, был осуществлен СБУ, потенциально может кардинально поменять всю войну на Черном море.



Удары по судам были и раньше. Например, в 2023 году украинские БЭКи атаковали танкер вблизи Керчи. Россия, во время ударов по украинским портам, время от времени также поражает гражданские суда (например, недавно под обстрел попал стоявший в Измаиле турецкий газовый танкер).



Однако целенаправленной "охоты" на гражданские корабли, тем более в нейтральных водах или в территориальных водах других государств, до сих пор не было. Точнее – не было до вчерашнего дня, когда БЭКи атаковали танкеры Virat и Karios, направлявшиеся в Новороссийск.



В России популярна трактовка этой атаки как "попытка Киева спровоцировать РФ на эскалацию, чтоб сорвать мирные переговоры" (к слову, в Z-пабликах действительно уже идет поток заявлений с вопросом "доколе мы будем терпеть? Когда же ответим?").



Однако, сами по себе два удара по танкерам вряд ли подвигнут Москву на резкие шаги в условиях, когда у нее есть сейчас шанс получить по мирному плану Трампа выгодные условия завершения войны.



Но если переговоры сорвутся, а удары БЭКами по гражданским судам, которые идут в российские порты, продолжатся, то это, вполне возможно, подтолкнет Россию к активизации войны на море.



У РФ есть военно-технические возможности полностью остановить судоходство в украинские порты – системно топить гражданские суда, которые туда направляются. Причем для этого у россиян есть не только БЭКи, но и большой арсенал ракет различных видов. Если россияне начнут целенаправленное поражение кораблей, причем не только вблизи побережья, но и в нейтральных водах, объявив о блокаде украинских портов и запрете захождения в них судов без разрешения РФ, то судоходство будет заблокировано. Так как другого выхода к морю у Украины нет, то это станет катастрофой для экономики страны.



До сих пор Россия так не действовала, ограничиваясь обстрелами портов и приближенной к ним акватории. Причина этого, возможно, была связана с опасениями ответного удара Украины по гражданским судам, которые идут в российские порты. Товарооборт через Черное море у РФ очень большой. И он крайне важен для российской экономики. Поэтому рисковать его потерять или сильно сократить Москва, видимо, не хотела. Плюс к тому относительно ударов по гражданским судам однозначно была бы крайне негативная реакция на международном уровне (в том числе и со стороны стран "глобального юга").



Но если украинские БЭКи будут и далее систематически поражать суда, которые идут в российские порты, то отношение к вопросу в Москве может поменяться. И армия РФ, не исключено, начнет массово бить по гражданским судам, которые идут в порты украинские. Либо, как вариант, применит "Орешник" для ударов по портовой инфраструктуре, что может ее полностью разрушить.



Украина в ответ увеличит интенсивность своих ударов по судам. А если морская война будет вестись еще и в нейтральных водах, то это может привести к тому, что коммерческое судоходство во всем Черном море остановится. Что, понятное дело, ни одной из прибрежных стран не нужно.



Поэтому ситуация с ударами по судам – один из примеров того, что эскалация всегда приводит к ухудшению ситуации для всех.



И это является дополнительным аргументом в пользу скорейшего завершения войны.