Заявление президента США Дональда Трампа о блокаде Венесуэлы может иметь глобальные последствия, выходящие далеко за рамки конфликта между Вашингтоном и президентом Николаса Мадуро, отставки которого добиваются американцы.

Начнем с того, что согласно международному праву действия США полностью подпадают под определение агрессии. Пункт "С" статьи 3 Конвенции ООН об определении понятия "агрессия" прямо относит к ней "блокаду портов или берегов государства вооруженными силами другого государства". И заявление Трампа о блокаде Венесуэлы без санкции ООН, а лишь исходя из отношения Вашингтона к нынешним властям этой страны, а также из права сильного (делаем потому, что можем это делать), работает на девальвацию обвинений Запада в адрес РФ относительно нарушений международного права при вторжении в Украину.

Впрочем, этот нюанс имеет не слишком большое значение, так как отношение к войне в Украине у разных стран мира уже давно определяется не столько нормами международного права, сколько геополитическими и экономическими интересами. Куда более важен другой аспект, а именно создание прецедента морской блокады без санкции ООН, который может быть использован и против других стран, в первую очередь, России и Китая.

На Западе, особенно в странах северной Европы, ещё с 2024 года звучат призывы заблокировать российские порты и судоходство, чтобы нанести удар по экспорту РФ. Кроме того, США при Трампе демонстрируют сильное желание сократить экспорт российской нефти и прочих энергоносителей.

Что касается Китая, то в экспертных кругах уже давно рассматривается сценарий, по которому в случае обострения отношений Пекина и США американский флот может попытаться заблокировать судоходство в китайские порты, чтобы парализовать внешнюю торговлю, от которой (и от экспорта, и от импорта) критически зависит КНР.

Более того, в ноябре американцы уже захватывали гражданское судно, шедшее из Китая в Иран. К слову, для Ирана тоже реальна угроза блокады портов военным флотом США, хотя и Иран в ответ может перекрыть Ормузский пролив.

Поводом для морской блокады Китая может стать что угодно, например, конфликт вокруг Тайваня или новый виток торговой войны. США и Запад в целом сейчас проигрывают Китаю конкурентную борьбу на мировом рынке товаров, поэтому у американцев в любой момент может возникнуть соблазн задействовать один из последних своих аргументов, чтобы сокрушить внешнюю торговлю Китая: пока ещё самый сильный в мире военный флот.

О серьёзном восприятии Пекином угрозы морской блокады свидетельствует активное пополнение им запасов нефти.

Ситуация вокруг Венесуэлы даёт дополнительную почву для этих опасений и к тому же будет способствовать дальнейшему сближению Китая и РФ, поскольку с учётом угрозы морской блокады отношения с Москвой для Пекина становятся ещё более важными: Россия может обеспечить для КНР поставки по суше почти всех видов необходимого китайцам сырья.

Впрочем, есть важная деталь: в отличие от Венесуэлы, Россия и Китай обладают ядерным оружием. А так как блокада судоходства является для них экзистенциальной угрозой и к тому же с точки зрения международного права будет считаться актом агрессии, то вероятность военного ответа КНР и РФ на эти действия очень велика. А прямое столкновение между НАТО, Россией и Китаем несёт огромный риск быстрого перерастания в мировую ядерную войну.

Кроме того, при определенных условиях Россия может начать действовать превентивно. Например, если удары украинских морских дронов приведут к критически большому ущербу для внешней торговли РФ, Кремль может обвинить в содействии этим ударам, скажем, Великобританию (в Москве утверждения об участии британцев в морских ударах и так звучат уже давно), и выдвинуть Лондону ультиматум, угрожая войной.

Другими словами, морская блокада Венесуэлы создает прецедент, который в случае его повторения в отношении других стран несёт угрозу глобальной эскалации с риском сползания мира к ядерной войне, а также способствует укреплению альянса РФ и Китая на почве противостояния общей угрозе. И потенциально усложняет достижение договоренностей США и РФ о войне в Украине.

События вокруг Венесуэлы в этом смысле остаются точкой большого риска и для Трампа. Понятно, что блокада - это лишь один из шагов для достижения Вашингтоном его цели: свержения Мадуро. Сейчас его вынуждают уйти самому. Но если он откажется это сделать, то американцы могут перейти к военному сценарию его отстранения от власти, который, как мы уже писали, потенциально очень опасен для Трампа. Запроса на войну нет ни среди избирателей-демократов, ни среди избирателей-республиканцев. И если в Венесуэле не получится добиться быстрой победы, то затяжная война там станет политической смертью для Трампа и трампизма.

Если же США удастся маленькая победоносная война, то это может усилить у Вашингтона соблазн применить тот же метод морской блокады в отношении других стран, что чревато воплощением в жизнь упомянутых глобальных угроз. Вероятно, эти риски осознаёт и Трамп, поэтому он пока движется медленно и не торопится начинать полномасштабную войну в Венесуэле. Однако в его окружении есть немало сил, которые подталкивают его к этому. Судя по решению о морской блокаде, их влияние велико. Но в конечном итоге последнее слово будет за Трампом.