Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании, заявил об угрозе гражданской войны в Украине после возвращения демобилизованных военных с фронта.

Об этом он сказал, выступая на форуме Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины.

По мнению Залужного, демобилизованные военные в случае ухудшения экономической ситуации в Украине окажутся перед соблазном легких денег, которые можно заработать незаконным способом.

"Война, к сожалению, еще не завершилась, а нас уже кто-то сделал врагами. Это уже сегодняшние реалии. То, что мы видим. Второе: а что может быть завтра? Надо понимать, что, оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализоваться, реализовать себя в обществе и в семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимыми перед всяческими провокациями и соблазном легких денег", - сказал экс-главком.

Потенциальными рисками он назвал вероятный рост преступности и угроз на улицах. Также Залужный привел исторические аналогии.

"Это минимум и опыт Второй мировой войны, и войны в Афганистане с ее "лихими девяностыми" тому подтверждение", - сказал он.

Залужный не исключил политической дестабилизации и угрозы гражданской войны.

"И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации в стране и угрозе национальной безопасности. Ну такие, например, как гражданская война", - заявил он.

Поэтому Залужный считает, что возвращение и реинтеграция ветеранов в мирную жизнь станет вызовом для государства, общества и самих ветеранов.

