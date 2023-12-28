Главком ВСУ Валерий Залужный защитил диссертацию по праву и получил научную степень доктора философии в Одесской юридической академии.

Юракадемия опубликовала фото Залужного и командующего оперативного командования "Юг" Андрея Ковальчука с президентом Одесской юракадемии Сергеем Киваловым после успешной защиты диссертации главкома.

Тема диссертации засекречена.

Исходя из ключевых слов по диссертации в системе Национального агентства по обеспечению качества высшего образования научная работа Залужного связана с военной дисциплиной, дисциплинарными проступками и взысканиями.

Атакующая Валерия Залужного в социальных сетях народный депутат Марьяна Безуглая утверждает, что тема диссертации касается военных-отказников и усиления их уголовной ответственности.

Ранее мы сообщали, что ситуация с законопроектом о мобилизации провоцирует конфликт внутри Украины.

"Никто не берет ответственности за закон о мобилизации, закладывается конфликт в обществе", - заявил воюющий в рядах украинской армии бывший народный депутат Верховной Рады Игорь Луценко.

В свою очередь Валерий Залужный заявил, что Генеральный штаб ВСУ не просил такой версии законопроекта о мобилизации.