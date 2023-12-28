Служащий в ВСУ экс-нардеп Игорь Луценко считает, что во власти никто не хочет брать ответственность за новый проект закона о мобилизации.

"Никто не берет ответственности за закон о мобилизации, закладывается конфликт в обществе", - заявил Луценко.

"Способ продвигаемого законопроекта, способ, которым его обсуждают и пытаются какие-то изменения в него вносить - он мне кажется чрезвычайно таким злокачественным подходом и таким, что может привести к серьезным внутренним проблемам", - добавил он.

По его мнению, отсутствие объяснений и коммуникации со стороны властей может разжечь серьезный внутренний конфликт, причем без всякой помощи россиян.

"Сейчас фактически решается кто, как и в каком порядке идет гибнуть за Родину. И оказывается, что нет людей, способных взять ответственность (за законопроект – Ред.) на себя", - возмутился военный.

"Хотелось бы увидеть что-то другое вместо происходящего. Когда все от него "морозятся", - добавил он.

Напомним, что в военно-политическом руководстве Украины действительно никто не взял ответственность на себя за данный законопроект. Главком ВСУ Залужный заявил, что Генштаб этот проект не готовил, а многие "Слуги народа" документ раскритиковали.

Ранее мы сообщали, к каким последствиям может привести скандал вокруг законопроекта о мобилизации, а также о том, что новый проект закона о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции страны.