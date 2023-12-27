Законопроект о мобилизации, поданный в Раду Кабинетом министров Украины, содержит нормы, противоречащие Конституции страны.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Я прямо буду об этом писать, когда этот законопроект зайдет официально на согласование ко мне. Это, я так понимаю, будет проходить не на этапе подготовки на уровне Кабмина (Кабмин уже подал), а на этапе подготовки к рассмотрению в комитете... Именно поэтому я жду официального направления этого законопроекта ко мне: мы, офис омбудсмена, будем тщательно его изучать, и я буду делать свои возражения", – уточнил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

По его словам, речь идёт о ряде ограничений, предусмотренных в законопроекте по отношению к лицам, уклоняющимся от мобилизации. В частности, это запрет на операции с недвижимостью, управление личным транспортом, использование денежных средств.

"Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой", – добавил Лубинец.

Ранее сообщалось, что по новому закону украинцы призывного возраста за границей получат паспорта только по предъявлении военно-учетных документов.

Также украинские банкиры оценили блокировку счетов клиентов по закону о мобилизации от Кабинета министров.