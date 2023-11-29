Военные предлагают использовать реестр избирателей Украины для мобилизации военнообязанных.

С таким предложением выступил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

По его словам, этот реестр наиболее заполнен и передает наиболее правдивую информацию, потому что показывает, кто и где голосовал в свое время.

"Кто-то начнет кричать, что это ограничит людей до выборов. Нет, сейчас нам нужно думать не о выборах, а о защите Украины и победе. А о других нюансах – где и кому дискомфортно – можно будет говорить потом", – считает Тимочко.

Ранее мы выяснили, как украинская власть хочет обеспечить голосование беженцев на будущих выборах.

В Украине начали работу над законопроектом, уточняющим некоторые нюансы проведения ближайших избирательных кампаний.

Понятно, что, пока продлевается военное положение, никаких выборов не будет, так как это запрещает закон.

В числе главных задач, стоящих перед рабочей группой, - обеспечение голосования миллионов людей, покинувших из-за боевых действий привычное местожительство, а, стало быть, и свой адрес избирателя.

Решения этой проблемы обсуждаются разные - начиная от упрощения смены адреса избирателя внутри страны и расширения количества избирательных участков за границей и заканчивая введением системы электронного голосования.

Ранее стало известно, что в Раде хотят разрешить платный выезд и выезд украинских мужчин.