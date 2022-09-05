Власти начали работу над законопроектом, уточняющим некоторые нюансы проведения ближайших избирательных кампаний.

Понятно, что пока продлевается военное положение, никаких выборов не будет, так как это запрещает закон.

Тем не менее, как говорят близкие к подготовительному процессу источники, нужно законодательно отреагировать на последствия войны, влияющие на организационные моменты и привычный порядок выборов.

В числе главных задач, стоящих перед рабочей группой, - обеспечение голосования миллионов людей, покинувших из-за боевых действий привычное местожительство, а, стало быть, и свой адрес избирателя.

Решения этой проблемы обсуждаются разные - начиная от упрощения смены адреса избирателя внутри страны и расширения количества избирательных участков за границей и заканчивая введением системы электронного голосования.

Какие предлагаются решения в этом плане, разбиралась "Страна".

Миллионы просят бюллетеня

Из парламента и ЦИК поступают сигналы о начавшейся работе над изменениями в регулирующем проведение выборов законодательстве. Возникла необходимость решить вопросы, поставленные войной для избирательного процесса - прежде всего, массового переезда людей с территорий, затронутых боевыми действиями, что в корне меняет избирательную карту.

Речь идет и о внутренних переселенцах и тех, кто выехал за границу.

По данным ООН, 6,6 млн жителей Украины были вынуждены переехать в другую часть страны из-за войны. Более 6,3 млн украинцев бежали от войны за границу. И хотя некоторых из них возвращаются, не всегда они едут конкретно домой - опять-таки по причине продолжающейся войны.

Задачей сохранить этим людям возможность проголосовать и занимается сейчас, помимо прочего, рабочая группа. Со стороны парламента ее партнером выступает комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Как рассказала "Стране" глава подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии комитета по вопросам Алина Загоруйко ("Слуга народа", СН), в состав рабочей группы входят примерно 90 человек, среди которых, помимо депутатов из комитета, есть представители ЦИК, общественных организаций, занимающихся выборами, ассоциаций местного самоуправления и т.д. Консультантами выступают Совет Европы и Международный фонд избирательных систем (англ. аббревиатура IFES).

По словам Загоруйко, при том что конца войне не видно, желающих изменить избирательное законодательство в контексте будущих выборов не единицы. Они обращают внимание на самые разные аспекты будущих кампаний. Вопрос обеспечения голосования беженцев, к которому только приступила рабочая группа, выделяется своей масштабностью и сложностью, отмечает парламентарий.

"Все видят, насколько это большие цифры (количество бежавших от войны - Ред.). Мы должны наладить механизм голосования этих людей и определить, каким территориям будут засчитываться их голоса на будущих национальных и местных выборах. Где-то придется расширять избирательную инфраструктуру, где-то создать заново", - говорит народный депутат Загоруйко "Стране".

На эти изменения должен отреагировать и государственный реестр избирателей, который ведет учет не только имеющих право голосовать лиц, но и избирательных участков. Член ЦИК сообщил изданию, что адаптация госреестра к изменившимся условиям - это первостепенная задача участия комиссии в работе группы.

"Ведется работа по формированию правового поля, которое будет регулировать проведение выборов в режиме, когда много людей переехали в другое место", - сообщил собеседник, пожелавший остаться неизвестным.

При этом источник, близкий к руководству фракции СН и знакомый с избирательными процессами, утверждает, что в ЦИК уже началась работа по обновлению базы госреестра на основе данных по смене регистрации беженцев.

Заграница смотрит косо

Похоже, решение вопроса голосования внутренне перемещенных лиц сейчас видится меньшей проблемой, чем обеспечение волеизъявления выехавших за границу.

Все-таки в Украине после начала конфликта на Донбассе в 2014 году уже прошло несколько избирательных кампаний. С каждыми новыми выборами права переселенцев с адресом избирателя в тогдашних неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей расширялись вплоть до допуска к голосованию в последней местной кампании. В то же время количество жителей этих регионов, тогда покинувших Украину, было невелико. В общем, какой-никакой опыт у ЦИК есть.

В это же время граждане Украины массово поехали на заработки за границу - прежде всего в Польшу, что поставило организаторов выборов перед проблемой увеличения числа зарубежных избирательных участков. Толком решить ее не удалось.

По данным Минсоцполитики и Нацбанка Украины, на конец 2021 года количество работающих за рубежом составляло 2,5-3 млн человек (впрочем, социологи называли и больше цифры). Большая их часть не вернулась из-за рубежа после начала полномасштабной войны с Россией. Теперь к ним прибавилось огромное количество беженцев. То есть, сейчас можно говорить, что за границей находится по меньшей мере 7-8 миллионов украинцев.

И вот вопрос: если большая или меньшая их часть останется за границей и после того, когда станут возможны (или даже объявлены) выборы, как власть намерена обеспечить их избирательное право?

Согласно украинскому законодательству, существует общий для всей заграницы округ. На выборах народных депутатов 2019 года было открыто преимущественно на территории посольств Украины 126 избирательных участков. Обычно участок в стране один, но в той же Польше из-за количества граждан Украины на территории участки открывались и в консульствах.

Согласно данным Центризбиркома о последней парламентской кампании, к заграничному округу были приписаны 450 680 избирателей, однако из них получили бюллетени только 32 764. Многие, конечно, просто не захотели голосовать, но, как сообщалось, в ряде стран народ просто не дождался своей очереди в толпе желающих на своем участке. Исходя из косвенных цифр, подобных случаев на новых выборах может быть даже больше.

Как уверяет собеседник, близкий к руководству фракции СН и знающий процессы в рабочей группе, рассматриваются два возможных решения проблемы голосования беженцев.

"Один вариант: все или большая часть уехавших за границу вернутся в Украину - возможно, не домой, но в пределы страны, и мы дополнительно упростим смену места голосования, чтобы было время согласовать количество участков в зависимости от мест сосредоточения приезжих", - говорит источник.

"Другой: люди в своей массе не возвращаются. В этом случае мы в экстренном порядке работаем над достижением договоренностей - прежде всего, с Польшей, Германией и Чехией - об открытии избирательных участков не только в наших диппредставительствах (то есть на фактически украинской территории - Ред.), но и в местах, отведенных властями этих стран. Это наверняка потребует глубоких специальных двусторонних соглашений", - объясняет собеседник.

Глава подкомитета Загоруйко добавляет, что к дискуссии вокруг возможного второго варианта уже подключился МИД, но пока вопросов здесь больше, чем ответов: сколько стран согласятся на подобное предложение, как организовывать, проводить голосование, обеспечивать охрану его результатов на территории чужой страны и т.д. Парламенту придется переписывать законы…

Теоретически еще остаются варианты почтового и электронного голосований, однако, как считает наш собеседник, к ним нет большего доверия, в том числе потому, что они "уязвимы извне", говорит народный депутат Загоруйко.

"России будет достаточно не фальсифицировать результаты, а подвергнуть сомнению их честность, что поставит под вопрос само голосование", - считает глава подкомитета.

Впрочем, в кругах, близких к ЦИК, ходят разговоры, что применение электронного голосования для беженцев за границей власть как раз активно обсуждает. При этом рассматривается два варианта. Первый - электронное голосование будет только для беженцев за границей. Второй - электронное голосование будет доступно не только за границей, но и внутри страны.

Отметим, что последний вариант обсуждался в Украине еще до начала вторжения. Заявления о необходимости разработки системы электронного голосования делал в том числе и президент Зеленский.

Однако эта идея тогда натолкнулась на резкую критику со стороны оппозиции, которая увидела в таком голосовании способ фальсификации результатов выборов властью.

Процесс не кипит

Все собеседники говорят, что рабочая группа трудится без временных рамок, ведь явно военное положение в ближайшем будущем не будет отменено.

"Но надо, чтобы у нас все было готово, когда время придет. И состоявшиеся по новым законам выборы были признаны соответствующими стандартам демократии", - отметичает глава подкомитета Алина Загоруйко.

Вместе с тем близкий к руководству фракции СН источник утверждает, что работа над законопроектами идет ни шатко, ни валко из-за всей неопределенности вокруг будущих выборов. К тому же власть хочет, чтобы работа над законопроектами привлекала как можно меньше внимания. Новая шумиха вокруг избирательной темы сейчас, по мнению Банковой, не нужна.

"Мы попросили Центризбирком даже официально не передавать в Раду свои предложения, а то все опять кинутся обсуждать выборы, и, значит, жди новых спекуляций наших разных "друзей". Эта история не развивается на самом деле. Слишком много неизвестных в уравнении выборов, чтобы начинать предметный разговор", - говорит источник в "Слуге народа".

В то же время собеседник, близкий к ЦИК, говорит, что конкретная работа в рабочей группе начнется, когда в ней выделят некое ядро и официально его представят.

"Впрочем, закончится ее работа, как у нас бывает, тем, что принесут, например, из ОП некий документ и скажут: вот результат вашей работы: ознакомьтесь. Презентация назначена на такое-то число", - говорит собеседник.