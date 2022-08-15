Верховна Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине на 90 дней - до 21 ноября.

Нардеп Ярослав Железняк сообщает, что за продление военного положения проголосовали 328 депутатов:

Слуги народа – 219 голосов;

Европейская солидарность - 20;

Батькивщина – 14;

Платформа за жизнь и мир - 16;

За будущее – 11;

Голос - 8;

Довира – 15;

Восстановление Украины – 7;

внефракционные – 18.

12 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду соответствующие законопроекты №7664 и №7665, а 14 августа их одобрил комитет парламента.

Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

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