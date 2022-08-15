В Украине продлили военное положение и мобилизацию до конца ноября
Верховна Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине на 90 дней - до 21 ноября.
Нардеп Ярослав Железняк сообщает, что за продление военного положения проголосовали 328 депутатов:
- Слуги народа – 219 голосов;
- Европейская солидарность - 20;
- Батькивщина – 14;
- Платформа за жизнь и мир - 16;
- За будущее – 11;
- Голос - 8;
- Довира – 15;
- Восстановление Украины – 7;
- внефракционные – 18.
12 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду соответствующие законопроекты №7664 и №7665, а 14 августа их одобрил комитет парламента.
Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о наступлении на Бахмут, прогнозах Stratfor по Украине и какие секреты раскрыл генерал Марченко