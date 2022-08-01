Зеленский поручил Кабмину проработать вопрос о запрете раздачи повесток на улице, отреагировав на петицию
Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "проработать" вопрос о запрете раздачи повесток на блокпостах, АЗС и улице.
Так президент ответил на соответствующую петицию, набравшую более 25 тысяч голосов.
"Все чаще слышно про случаи, когда людей забирали прямо из очередей на АЗС, что также не очень законно", - пишут авторы петиции.
Они предлагают набирать резерв из желающих служить и запретить выдавать повестки везде, кроме военкоматов. Либо обновлять волны мобилизации, чтобы люди, не подпадающие под текущую волну, могли избегать призыва.
Ранее "Страна" подробно рассказывала, как в Украине идет мобилизация: повестки вручают в церквях и на пляжах, а студентов заворачивают на границе.
Также мы разбирались, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".
Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.
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