В Украине массово раздают прямо на улицах повестки в военкоматы мужчинам призывного возраста.

Часто повестки используют в качестве наказания – за мелкие административные проступки, не предусматривающие уголовного наказания.

Что потом происходит с теми, кому выдают повестки, как и по каким принципам вообще идет мобилизация и какие существуют коррупционные схемы, разбиралась "Страна", поговорив с сотрудниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки – так сейчас называются в Украине бывшие военкоматы.

По законам военного времени

Набор личного состава ВСУ производится согласно закона о военной обязанности и военной службе.

По закону в особый период, то есть в военное время, набор производится несколькими способами – призывом на срочную службу, по мобилизации и по контракту.

В мирное – только по призыву на срочную службу и по контракту. Однако весенний призыв срочников был отменен Указом президента, соответственно, пока действует набор по мобилизации и по контракту. С 2014 года в Украине мобилизация производилась так называемыми "волнами". Сейчас до конца войны мобилизация "включена" без перерывов – то есть, украинский гражданин мужского пола, призывного возраста и подходящий по медицинским требованиям – от 18 до 60 лет может быть призван в любой момент. И будет служить до конца войны или, теоретически, до отдельного указа президента о увольнении контингента мобилизованных, отслуживших определенный срок.

К слову, те военнослужащие, которые заключали контракт до начала вторжения российских войск и у которых договор с ВСУ заканчивается сейчас, попадают в так называемую первую очередь, подлежащую мобилизации. На практике это означает, что контракты после введения военного положения в Украине стали бессрочными и эта категория военных автоматически становятся мобилизованными и продолжают служить.

Те, кто хочет призваться в ВСУ добровольно, опять же теоретически, должны пройти через процедуру заключения контракта. Однако, по словам источников "Страны" в центрах комплектования ВСУ, большинство добровольцев на деле проходят по графе мобилизованных. Впрочем, права и зарплаты у таких военных остаются равными со служащими по контракту.

Дело в том, что во всех центрах комплектования до начала войны были планы Министерства обороны Украины по количеству заключенных контрактов и призывников на срочную службу.

После начала вторжения российских войск, план по количеству заключенных контрактов с ВСУ отошел на второй план. Главным стал план по количеству мобилизованных. С начальников центров теперь спрашивают в первую очередь за количество мобилизованных, именно поэтому добровольцев записывают в эту графу.

В каждом региональном центре комплектования есть цифры – план по количеству подлежащих мобилизации, который спускается из Министерства обороны и меняется каждый месяц в зависимости от потребностей ВСУ. Причем план этот постоянно увеличивается.

Добровольцев не брали

В первые дни войны в региональных территориальных центрах комплектования ВСУ недостатка добровольцев не было.

Однако многие из них так и остались на "гражданке" – в военкоматах им отказали в зачислении в армию. Чаще всего – вообще без объяснения причин.

"Уже 25 февраля я пришел в военкомат в Киеве, просил зачислить меня в ВСУ добровольцем. Мне сразу отказали, сказав, что надобности в пополнении армии нет. Я приходил в военкомат еще несколько раз, все время мне отказывали. Причем даже не обосновывали причины. Просто говорили, мол, мы вам позвоним, когда будет нужно. В итоге я плюнул на все и уехал за границу, благо у меня есть еще и паспорт гражданина США. В Украине у меня уже не было работы, за границей я могу зарабатывать и обеспечивать семью", - рассказал "Стране" киевлянин Игорь В.

Примерно такие же рассказы об отказах в зачислении в ВСУ мы услышали еще от десятка опрошенных украинцев.

Как говорят сотрудники военкоматов, первоначально была установка призывать тех, кто имеет боевой опыт или хотя бы служил в армии. Поэтому многих добровольцев, которые не соответствовали подобным критериям, отсеивали. Тем более, что серьезным ограничителем для набора новобранцев была невозможность обеспечить их необходимыми оружием и экипировкой - на большую армию запасов не хватало.

Как перешли к раздаче повесток на улице

Впрочем, уже через месяц, после появления информации о больших потерях на фронте, желающих добровольно вступить в ряды украинской армии стало заметно меньше.

А вот планы по мобилизации стали быстро увеличиваться - потери нужно было восполнять.

Именно тогда и начали назвать повестки повсеместно на улицах.

Также вручение повесток стало своеобразным кнутом – наказанием, для «залетчиков» призывного возраста – уличных хулиганов и просто нарушителей общественной морали. Как это было в случае с парочкой, занявшейся сексом в Одессе на лоджии пляжного клуба -

Впрочем, вскоре выяснилось, что новость о вручении повесток этой паре оказалась фейком – мужчина оказался гражданином Белоруссии, а девушка и вовсе не была военнообязанной.

Впрочем, несмотря на заверение минобороны Резникова, что он считает вручение повесток в качестве наказания полной глупостью -

повестки в военкомат продолжают массово вручать, причем иногда в совершенно неожиданных местах, например, в нелегально работающих ночных клубах, на блок-постах проезжающим водителям и пассажирам или просто на улицах.

По словам источника "Страны" в центре комплектования, это делается для того, чтоб понимать сколько людей можно потенциально мобилизовать.

"После 24 февраля планы по количеству подлежащих мобилизации резко возросли и продолжают расти каждый месяц из-за больших потерь на фронте и необходимости увеличивать армию. Но до 2022 года в военкоматах планомерно вели только базы данных призывников срочной службы и резервистов – тех, кто служил по мобилизации с 2014 года, а также контрактников. Базы данных других подлежащих мобилизации попросту не велись. Были лишь отрывочные сведения о приблизительном количестве мужчин, которые передавались в военкоматы местными органами власти. Но даже эта информация была хаотичной и не отражала полной картины. Для примера – многие мужчины призывного возраста снимались с учета при переезде на новое место жительства и не становились на учет после смены адреса. Также не было информации о составе семей и многих других данных. Полных данных о количестве населения и мужчин нет и в гражданских органах власти. Но планы призыва по мобилизации никто не отменял. Поэтому пришлось действовать таким образом – из центров комплектования посылать группы сотрудников, которые вместе с полицией и ТРО вручали повестки всем мужчинам, которые попадались на пути. Врученная повестка не означает автоматического призыва по мобилизации. Это всего лишь заверенное подписью получателя повестки требование явиться в центр комплектования и предоставить всю информацию о себе, составе семьи. Кстати, на этом этапе отсеивается очень много из тех, кому вручили повестки – у кого-то группа инвалидности, у кого-то трое несовершеннолетних детей или другие обстоятельства – эти люди не подлежат призыву. Те, у кого нет таких обстоятельств, обязаны пройти медкомиссию – в случае, если врачи признают годным для службы в армии, тех мобилизуют. Но и на этом этапе многие отсеиваются по состоянию здоровья. Но с началом войны на медкомиссиях на многое стали закрывать глаза. Например, раньше те, кто когда-либо состоял на учете в нарко-диспансере, автоматически признавались негодными. Сейчас призывают даже таких", - рассказывает сотрудник Центра комплектования.

Рабоче-крестьянская армия

Благодаря активности в соцсетях отдельных бойцов ВСУ у многих может сложиться впечатление, что в украинской армии служит, в основном, креативный класс крупных городов.

На самом деле это не так.

Основной контингент мобилизованных, как рассказали нам сотрудники военкоматов, это рабочие, жители сел и небольших городов.

Рабочих мобилизовывать удобно - они привязаны к своим предприятиям и прятаться от военкомов по домам или уезжая в другой город не смогут. К тому же, среди них много людей старше 50 лет, которые служили еще в советской армии, куда призывали практически всех мужчин. Да и в 90-е годы многие рабочие также служили в армии. То есть, процент служивших среди них большой.

В маленьких городках просто трудно спрятаться.

Селян призывают массово по тем же причинам - среди них многие служили в армии, да и люди в селах все на виду.

Также немалую роль для жителей сел и небольших городов играет и финансовый фактор - предлагаемые за службу в ВСУ деньги для глубинки очень большие (на передовой до 100 тысяч гривен, в тыловых подразделениях – от 30 до 40 тысяч гривен).

Впрочем, есть и другие мотивы приоритетной мобилизации именно этих категорий.

"Рабочие и сельские жители, как правило, обладают теми специальностями и навыками, которые сейчас востребованы в ВСУ. Например - сельских механизаторов и трактористов очень просто обучить на операторов и ремонтников боевой техники – танков, САУ, МТЛБ и других. Да и в Советской армии в те же танкисты брали, в основном, именно этот контингент - сельских трактористов и механизаторов. Есть еще один нюанс, о котором публично не говорят. Сельские жители и рабочие не столь привередливы, отсутствие комфорта – а это важно на передовой, для них не критично. Обладателей профессий, предполагающих наличие высшего образования, особенно, гуманитарного направления, негласно в центрах комплектования и среди кадровых офицеров ВСУ называют "сильно умными" - они не очень востребованы. Более того, командиры частей не очень довольны, если им присылают пополнение, мобилизованное из таких "умных", так как они могут начать качать права и публично жаловаться в соцсетях на командование, если им что-то не понравится", - рассказал "Стране" сотрудник одного из центров по комплектованию.

Коррупция на мобилизации

О том, что сотрудники военкоматов берут деньги для отмазывания от армии признается и на официальном уровне - время от времени появляются новости о том, как их поймали на горячем.

Например, вчера в Одесской области Нацполиция заявила, что разоблачила сотрудников военкомата, которые требовали по 12 тысяч долларов с мужчин, не желающим проходить службу. За эти деньги они обещали уклонистам справку о непригодности к службе в ВСУ, а также документы, позволяющие выехать за границу.

"Коррупционные схемы на призыве в армию действуют, их трудно уничтожить. Конечно, многие центры комплектования работают честно. Но есть много тех, которые не могут удержаться от искушения легко "срубить бабла" - уж слишком "жирная" тема по повесткам и мобилизации. Причем зарабатывают не только на тех, кто не хочет служить, но и на тех, кто хочет. Есть довольно большая категория добровольцев, которые идут в армию просто, чтоб заработать денег. Сотрудники центров вычисляют их с первого знакомства. И ненавязчиво и аккуратно предлагают "отблагодарить" сотрудника - цена вопроса от 300 до 500 долларов за мобилизацию. Если "заробитчанин" не хочет "благодарить", его просто срежут на медкомиссии – найдут какую-то болезнь, по которой он не подлежит призыву. Но основные деньги зарабатывают, конечно, на уклонистах. Массовая раздача повесток на улицах этой практике очень способствует. Чаще всего уклонистам предлагают получить за деньги "белый билет" по медицине – военно-медицинские комиссии работают в доле с сотрудниками военкомата. Цена вопроса очень сильно колеблется в зависимости от региона и от платежеспособности уклониста. Стартует от тысячи долларов и может достигать 10 тысяч, а иногда и выше", - рассказал сотрудник Центра комплектования.