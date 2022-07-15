Выдавать повестки в виде наказания - "полная глупость". Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью BBC.

"Иногда это делается как наказание за что-то - например, нарушение скоростного режима - я точно против этого. Я считаю, что это глупость полная, потому что служить стране и защищать страну - это точно не должно быть наказанием", - заявил Резников.

Он напомнил, что повестка не означает автоматический призыв в армию, а является приглашением в центр комплектации для уточнения текущего статуса призывника.

Ранее мы писали, как в Киеве на озере Вырлица парень вплавь спасался от полицейских, которые приехали вручать ему повестку.

Кроме того, "Страна" писала, что 7 июля полицейские и военные нагрянули на водопад Шипот в Закарпатской области, чтобы вручить повестки. Отдыхающие от них убегали в чем мать родила.

Также мы сообщали, что президента Украины Владимира Зеленского попросили запретить выдавать повестки на блокпостах, заправках и улице. Соответствующая петиция на его сайте набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.