Издание Daily Mail пишет, что в Украине начали массово раздавать повестки в армию. Британские журналисты связывают это с большими потерями на фронте.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Издание рассказывает об уже известных прецедентах вручения повесток на пляжах, в ночных клубах или просто на улице.

"На пляжах Украины призывникам выдают повестки, пока армия Владимира Зеленского несет большие потери", - гласит заглавие статьи.

Цифры потерь, публикуемые украинскими властями издание считает заниженными. И пишет, что Украина в месяц теряет по 20 тысяч погибших. Правда, источника этих данных газета не раскрывает.

Ранее мы рассказывали, что во Львове начали вручать повестки в армию возле церквей.

Также писали, что жительнице Тернополя за нарушение комендантского часа вручили повестку.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.