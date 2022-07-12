Во вторник, 12 июля, в Украине идет уже 139-й день войны с Россией.

В последние дни участились разговоры, что Украина может контратаковать на юге, чтобы отбить захваченные россиянами территории.

В Верховной Раде предлагают наказывать бизнес за работу во время воздушной тревоги ограничением свободы до трех лет.

А эксперты делятся мнением, вернут ли в Украине нулевую растаможку или водителям придется платить за иномарки по новой формуле.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

12 июля

09:26 По Харькову ночью россияне нанесли ракетный удар, заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В 3:30 ночи две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. Пострадавших нет.

09:13 В Славянске из-за ночного обстрела ранена женщина, сообщил мэр города Вадим Лях.

Также повреждены несколько частных домов.

09:10 Британская разведка сообщает, что российские войска продолжают постепенно расширять территориальные приобретения в Донецкой области. В частности, РФ утверждает, что взяла под свой контроль город Григоровку.

Российские силы также продолжают наступление вдоль основного маршрута снабжения Е-40 в направлении городов Славянск и Краматорск.

По прогнозам разведки Британии, российские силы, вероятно, продолжат оказывать военное давление на ВСУ, перегруппировываясь и переформировываясь для дальнейших наступательных действий в ближайшем будущем.

Также разведка предполагает, что нехватка кадров в Вооруженных Силах РФ может вынуждать минобороны России прибегать к нетрадиционному комплектованию, которое включает в себя вербовку персонала из российских тюрем для ЧВК Вагнера.

"Если это правда, этот шаг, вероятно, указывает на трудности с возмещением значительного числа российских потерь", - считают в Минобороны Британии.

09:00 Последствия обстрела Николаева сегодня утром.

Разрушениям подверглись жилые дома и здание одной из больниц.

08:50 Конгрессмен-республиканец Виктория Спартц, которая ранее заявила о подозрениях в адрес главы Офиса президента Украины Ермака в том, что тот работает на Россию, потребовала его отставки.

В своем новом заявлении Спартц говорит, что против нее в Украине развязали "клеветническую кампанию". И призывает Ермака уйти в отставку, поскольку он имеет "сомнительную репутацию".

Конгрессвумен также утверждает, что Киев "во главе с Андреем Ермаком играет в политику" и занимается нецелевым расходованием средств.

"У Киева, похоже, есть деньги на реконструкцию второстепенной инфраструктуры, но нет денег на поддержку солдат, например, на давно обещанное жилье для бойцов АТО", - заявила Спартц.

О причинах этой атаки на Ермака мы детально рассказывали здесь.

08:45 Еще одно видео последствий удара по Новой Каховке в Херсонской области.

Видно множество разрушений, отдельные строения в руинах, у других выбиты окна.

Назначенные Россией "власти" города заявляют о как минимум 7 погибших и 40 пострадавших после удара. При этом, по их утверждению, разрушены жилые дома и под обломками ещё находятся люди.

08:33 Губернатор Виталий Ким об утреннем ударе по Николаеву:

"Утром, 12 июля, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании в два медицинских учреждения и жилых дома. В результате обстрелов 4 человека ранены, предварительно без жертв".

08:31 Последние данные по жертвам обстрела Часов Яра в Донецкой области - 34 человека, среди них 9-летний мальчик.

08:25 Первые видео последствий удара по Новой Каховке.

На них видно, что детонация еще продолжается (оккупационные власти заявляют, что это горят сельскохозяйственные склады селитры).

На данный момент сообщается о шести погибших и более, чем 40 пострадавших.

08:10 Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

Там перечисляются уже известные украинцам прецеденты вручения повесток на пляжах, в ночных клубах или просто на улице.

Причем британские журналисты связывают это с большими потерями на фронте. "На пляжах Украины призывникам выдают повестки, пока армия Владимира Зеленского несет большие потери", - гласит заглавие статьи.

Цифры потерь, публикуемые украинскими властями издание считает заниженными. И пишет, что Украина в месяц теряет по 20 тысяч погибших. Правда, источника этих данных газета не раскрывает.

08:09 Четвертая встреча Контактной группы по Украине ("Рамштайн") состоится 20 июля в онлайн-формате.

Министры обороны стран, которые дают Киеву вооружения, обсудят новые возможности поставок.

О дате встречи говорится в сообщении Пентагона о телефонном разговоре его главы Ллойда Остина с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

08:08 Утренняя сводка Генштаба посвящена в основном артобстрелам и авиаударам.

Отдельно говорится только о неудачных попытках российского штурма к северу от Славянска - в районах сел Мазановка, Ивановка и Долины.

Также к северу от Харькова было новое движение на Дементиевку, которое ВСУ отбили.

О судьбе Богородичного, о захвате которого заявляли вчера в "ДНР", в сводке ничего не говорится.

08:07 От ночного удара по Новой Каховке в Херсонской области по предварительным данным погибло 6 и ранено не менее 40 человек, сообщают российские СМИ.

При этом, по утверждению назначенного Россией "главы ВГА" Новой Каховки Леонтьева, взрывом были разрушены «сотни жилых домов» и многие люди находятся под их завалами. По словам Леонтьева речь может идти о десятках погибших.

Напомним, по данным российских СМИ, ракета попала в склад селитры. По украинским данным - в хранилище боеприпасов.

08:05 Сводка украинского Генштаба на утро 12 июля.

08:00 Мировая цена на нефть может вырасти на 40% - до примерно 140 долларов за баррель. Об этом заявил высокопоставленный чиновник минфина США, пишет агентство Reuters.

Чтобы этого не произошло, нужно вводить ограничение цен на российскую нефть, о чем заявлялось на саммите "Большой семерки". И позволить Росси продавать топливо ниже этой цены (то есть частично снять санкции).

Агентство сообщает, что между США и Японией идут переговоры относительно коридора этой цены. Обсуждается стоимость в 40-60 долларов за баррель (сейчас более 100).

Правда, механизм, по которому к этой схеме присоединятся другие страны, кроме "Большой семерки", пока неизвестен. Россия сейчас активно продает свою нефть в Индию и Китай.

07:50 Пишут об очень мощном обстреле Николаева с утра. Над городом поднимается дым.