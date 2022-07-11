В Верховную Раду внесли законопроект #7546, которым предлагается ввести наказания для бизнеса за работу во время воздушной тревоги.

В частности, предлагают ввести такие варианты наказаний для нарушителей:

штраф от 17 до 51 тысячи гривен;

исправительные работы на срок до 2 лет;

ограничения свободы на срок до 3 лет.

В случае повторного нарушения или если оно повлекло гибель людей - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Инициатор законопроекта - самый активный законодатель последнего времени Сергей Кузьминых, подозреваемый во взятке.

Напомним, что после обстрела в Кременчуге ТРЦ Киева стали проверять соблюдение эвакуации во время воздушной тревоги.

"Страна" делала большой материал о том, почему ТРЦ игнорируют воздушные тревоги и изменит ли ситуацию удар по Кременчугу.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.