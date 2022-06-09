Подозреваемый в получении взятки нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых выдал очередную "патриотическую" идею. На этот раз он внес в Верховную Раду законопроект о лишении гражданства Украины за госизмену.

Напомним, на днях он предложил назвать улицы в селах в Житомирской области именем президента Владимира Зеленского.

Вчера эту инициативу прокомментировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, заявив, что "жара дает о себе знать".

Напомним, что Кузьминых незадолго до начала войны стал фигурантом уголовного дела о взятке. После чего и стал фонтанировать "патриотическими" (в его понимании) идеями. Например, он предлагал люстрировать депутатов, которые голосовали за Харьковские соглашения в 2010 году, а также сажать торговцев, которые завышают цены в военное время.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.