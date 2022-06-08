Анализируем, что изменилось на 105-й день войны.

Ситуация на фронте 8 июня

Основные события продолжают развиваться под Славянском и вокруг Северодонецка-Лисичанска.

Сегодня с утра сообщалось, что противник штурмовал Райгородок по пути из Лимана в Славянск. Это значит, что Северский Донец в районе Старого Каравана россияне уже перешли.

При этом что касается направления наступления на Славянск со стороны Изюма и Святогорска, то здесь картина в изложении российских и украинских источников прямо противоположная.

Российские военные телеграм-каналы сообщают, что захвачена Татьяновка - село на южном берегу Северского Донца, вблизи Святогорской Лавры. Татьяновка стоит на вершине меловой горы и занимает господствующее положении на всем пространстве к северу от Славянска.

Также россияне утверждают, что в целом наступление развивается очень активно, идут бои за село Долина на трассе Харьков-Ростов (открывает путь на Славянск с севера), а также вошли на окраину села Богородичного (также как и Татьяна находится на меловой горе на южном берегу Донца). Также продолжаются заявления, что россияне уже взяли пол контроль Святогорск (включаю Лавру).

Что касается Святогорска, то официально о нем украинская сторона вообще почти ничего не говорит.

А вот по остальному дает совсем иную картину. Как заявил вчера вечером Арестович (а также ряд других спикеров и экспертов) ВСУ нанесли мощный огневой удар по наступающим от Изюма на Славянск российским войскам, фактически остановив их продвижение.

По Северодонецку Генштаб утром сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в городе, а также Тошковке и Устиновке (на правом берегу Северского Донца южнее Лисичанска).

А "Институт изучения войны" США сообщил, что большая часть города под контролем россиян, изменив свои прежние данные.

В целом, со слов местных жителей складывается картина, что ВСУ держит только промзону (и часть юго-восточных окраин в районе аэропорта). А остальная территория под контролем россиян. Бои продолжаются.

Как заявил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай, украинским военным, возможно, вообще придется отходить из Северодонецка. Но, по его словам, это не означает, что город будет сдан.

"Даже если придется нашим военным отойти на более укрепленные позиции, потому что определенное время обстреливается постоянно и круглосуточно, это не будет означать, что кто-то сдает город. На сегодняшний день бои продолжаются в городе, и все оружие, которое на данное время есть у российской армии, все сейчас туда летит", - сказал Гайдай.

Как понимать его слова ("из города уйдем, но его не сдадим") не совсем ясно.

Возможно, он имел в виду, что украинские войска будут вынуждены покинуть Северодонецк и отойти в Лисичанск. Но прямо об этом говорится не будет, чтоб не возникло впечатление, что город "сдают".

Впрочем, в последние дни украинские власти (в том числе и Гайдай) делали немало противоречивых заявлений о ситуации в Северодонецке. С одной стороны - говорилось о контрударе Украины в городе. С другой - что ВСУ отошли в промзону и ведут оборону оттуда (сейчас, в общем-то это признается уже).

Вторая важная часть истории не только с Северодонецком, но и с Лисичанском - дороги из Луганской области в Донецкую, захват которых будет означать окружение украинских сил в регионе.

У трассы Бахмут-Лисичанск противник, согласно утренним сводкам, уже был в районе села Нагорное, но под ударами украинской артиллерии отошел на ранее занимаемые позиции. Вечером Генштаб сообщил, что идут бои у Берестового, которое также выходит на "дорогу жизни".

По поводу этой трассы и вообще перспектив "котла" тоже идут разноречивые заявления. Гайдай сегодня сказал, что угрозы окружения луганских сил ВСУ нет. При этом он заявил, что хоть трасса на Бахмут и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается.

То есть в этом направлении кольцо, выходит, уже замыкается.

А вот советник главы ОП Алексей Арестович позавчера говорил, что угроза окружения существует, и в области может случиться "новый Мариуполь". По его данным, российские войска могут скоро перерезать трассу Бахмут-Лисичанск.

Южнее в Донецкой области ракетные и авиаудары наносились по Курахово и Нью-Йорку. Также идут массированные обстрелы всех позиций ВСУ вокруг Донецка: Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка.

В Николаевской области тоже воюют в основном артиллерией. Нардеп от "Голоса" Роман Костенко, который там находится, заявил о больших потерях ВСУ.

"Очень большие потери нам наносит дальнобойная артиллерия, до которой мы не достаем. Когда мы пытаемся где-то немного продвигаться, они включают "Ураганы", включают "Грады", до которых мы, к сожалению, не можем достать из-за того, что у нас еще нет тех самых HIMARSов", - заявил Костенко в эфире телемарафона.

Прогнозы о войне

Сегодня The New York Times сообщила, что у США нет четкого представления о военной стратегии Украины. Об этом изданию сообщили высокопоставленные офицеры американской разведки.

У США больше данных о действиях военно-морского флота РФ, чем сведений об операциях украинцев. Это может усложнить оказание дальнейшей помощи Украине, сообщает газета.

По данным офицеров, украинские военные признают, что "не информируют власти обо всех мелочах", а власти предоставляют мало данных об оперативных планах.

Кроме того, сегодня аналитику по главным тенденциям войны выпустил известный российский оппозиционер Андрей Илларионов - эксперт Украинского института будущего и бывший советник Путина.

Он сопоставил открытые данные по численности российских войск в Украине, а также их потерям и потокам западной военной помощи. И пришел к выводу, что динамика по всем параметрам негативная для Украины.

Численность войск противника, по данным Пентагона, выросла с 40 батальонных тактических групп в начале апреля до 110 в конце мая. Потери упали со средних 432 человек в день в феврале-марте до 165 в день в мае-июне. Аналогично в несколько раз рухнули потери военной техники.

Касаемо военной помощи Запада, то после "эпохальной" встречи на военной базе "Рамштайн", ее потоки уменьшились.

"В течение первых двух месяцев нынешней стадии российско-украинской войны поставки военной помощи США в Украину составляли в среднем 419 миллионов долларов в неделю. Однако, начиная с 27 апреля (после встречи в Рамштайне), они снизились до 158 миллионов в неделю, или стали в 2,6 раза меньше.

Что касается "ленд-лиза", то в течение месяца после подписания 9 мая Байденом соответствующего законопроекта в его рамках никакого оружия и никаких военных материалов в Украину не поставлялось", - пишет Илларионов и делает основные выводы из своих подсчетов:

1. Популярные шапкозакидательские заявления, обещания "быстрого истощения противника", "скорого перехода ВСУ в наступление", "легких побед" не подтверждаются фактами.

2. Как численность войск, так и преимущество в тяжелом вооружении и огневой мощи, а также инициатива в ведении боевых действий – все это пока на стороне ВСР.

3. Поворота в войне пока не произошло.

4. Это не быстрая война, это война на истощение, она будет долгой.

При этом перспективы перевести войну в переговорную фазу пока туманны.

Глава МИД России Лавров назвал "несерьёзным подходом" требование Зеленского для начала переговоров с Москвой отвести войска РФ за линию 24 февраля. А, учитывая, что украинский президент этого требования не снимает, понятно, что переговоров не будет.

О том же говорят и в США. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сегодня заявила, что "пока урегулирование путем дипломатических переговоров не предвидится".

Идущие из России сигналы это подтверждают. Там дают понять, что намерены расширять свою территорию за счет Украины. Помощник Путина Владимир Мединский на международном форуме "История для будущего. Образ Петра", заявил, что со времён Рюрика территория России "увеличивалась, нарастала" до "одной шестой планеты".

"Сейчас чуть-чуть поменьше. Но это не навсегда", - добавил он. В зале встретили такое заявление аплодисментами, пишут российские СМИ.

И это, видимо, не просто слова. На захваченной сегодня части Запорожской области заявили, что до конца года проведут "референдум" по "вхождению в состав России".

Еще один прогноз сегодняшнего дня - экономический. Из-за войны в этом году экономика Украины сократится на 45%, говорится в обзоре Всемирного банка.

Война подорвала украинскую промышленность, привела к разрушению инфраструктуры и резкому сокращению населения, говорится в обзоре.

А вот ВВП России сократится не так сильно - на 8,9%, сообщают в банке. Причины - резкое падение внутреннего потребления, сокращение экспорта, западные санкции, массовый исход иностранных компаний.

Впрочем, эта "разность потенциалов" будет в случае Украины компенсироваться западной поддержкой - например, сегодня тот же Всемирный банк выделил на зарплаты в украинском госсекторе 1,4 миллиарда долларов.

Разблокировка зерна или портов?

Сегодня в Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна Черным морем.

Ключевой момент обсуждений - вопрос разминирования украинских портов. Сообщалось, что к переговорам подключена и Украина, но в Киеве это не подтверждают и делают заявления, что не согласны с предлагаемой схемой разминирования.

Тем не менее, РФ и Турция продолжают искать варианты, которые позволят вывезти зерно из украинских портов. После сегодняшних переговоров глава российского МИД Сергей Лавров сделал несколько заявлений по теме.

Он сказал, что российские и турецкие военные сейчас обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна. Ссылаясь на данные турецкой стороны, Лавров сказал, что Украина готова обеспечивать проход судов через заминированные воды.

Также он заявил, что РФ готова к проведению четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна. Она может состояться в Стамбуле.

В Украине в ответ на российско-турецкие переговоры заявляют, что вопрос с вывозом зерна не будет решен, пока Украина не будет в безопасности. Об этом сегодня сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Если вопрос, что наша страна будет в безопасности, не будет решен, никакого зерна никому никуда не поедет. Потому что для нас вопрос безопасности номер один", - заявил Данилов.

Под "безопасностью", видимо, подразумевается снятие угрозы нападения России на побережье Украины с Черного моря.

Данилов также заявил, что "вопрос на контроле", потому что "никто не хочет, чтобы в мире был голод". Он также обвинил Россию в том, что она создает искусственные препятствия украинскому экспорту, для того, чтобы захватывать рынок себе, а потом шантажировать Украину из-за нехватки пищи.

Вопрос безопасности в связи с разминированием для вывоза зерна подняли и в украинском МИД. Там отреагировали на заявление Лаврова о том, что Россия не воспользуется ситуацией с разблокировкой портов (то есть не атакует украинское побережье).

"Слова Лаврова бессодержательны. Украина четко выразила свою позицию в отношении морских портов: для защиты береговой линии нужна военная техника, а для патрулирования экспортных путей в Черном море - миссия ВМС. Нельзя разрешать России использовать зерновые коридоры для нападения на юг Украины", - заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он написал об этом в Twitter.

К сообщению он прикрепил скриншот, в котором напомнил, как в январе Лавров заявлял, что Россия не планирует нападать на Украину.

Четко сформулированных условий Украины по вывозу зерна пока публично не звучало. Но, судя по ряду сигналов, Киев настаивает на прямом участи НАТО в этом процессе.

Свое видение украинских условий сформулировал главный редактор портала Black Sea News Андрей Клименко:

- наличие у Украины достаточного количества противокорабельных ракет;

- присутствие военных кораблей не только Турции, но и других стран НАТО, которым Украина может доверять (Румыния, Болгария);

- демилитаризация острова Змеиный;

- отход российских кораблей к местам базирования и прекращение боевых действия.

Без выполнения этих условий, как считает Клименко, противник может пойти на высадку десанта в Одессе.

Очевидно, что Россия на такие условия не согласится по двум причинам.

Первая - Украина получает возможность не только зерно вывезти, а и вооружения по морю завозить. Вторая - отказ России от операций в Черном море может противоречить российским планам по захвату юга Украины.

В связи с чем и политические задачи сторон будут противоположными.

Россия будет показывать, что готова решать вопрос по зерну (заявления Путина, Лаврова, поддержанные турецкой стороной), выставляя Украину противником экспорта собственной сельхозпродукции и "виновницей голода".

Украина же будет давить на Запад, чтобы тот воздействовал на Россию не только по вопросу зерна, а и полной деблокады портов. В том числе - поставками Украине дальнобойных систем, способных поражать российские корабли или позиции на острове Змеиный.

Другой вопрос - решится ли Запад на такие поставки в объемах, достаточных, чтобы нанести критический урон Черноморскому флоту России. Судя по истории с поставками ракетных систем залпового огня, которые присылают в мизерных количествах, НАТО не торопится усиливать это направление.

Кроме того, очевидно, что даже без большого количества кораблей Россия будет способна "запереть" акваторию с помощью тех же подводных лодок, ракет и авиации.