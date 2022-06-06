Россия и Турция достигли предварительной договоренности о разблокировании поставок украинской сельскохозяйственной продукции через Черное море. Однако с условиями сделки пока не согласна Украина.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным издания, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил помочь с разминированием морского побережья около Одессы и с сопровождением украинских судов с зерном. Однако Украина опасается, что без защиты минами Одесса может оказаться уязвимой для нападения со стороны России.

Ожидается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит план разблокирования украинских портов во время переговоров в Анкаре в среду.

В понедельник Лавров подтвердил, что будет обсуждать этот вопрос.

"Специалисты уже выезжают сегодня в Турцию, завтра туда направляется моя делегация, - сказал глава МИД России. - И надеюсь, что мы там сможем не то, что поставить окончательную точку, это все-таки предстоит сделать нашим руководителям, но сможем подробнейшим образом проработать те варианты, о которых говорил президент Путин".

Ранее Путин говорил о необходимости разминировать морские пути на Черном море, чтобы украинское зерно могло попасть по назначению, и обещал, что Москва не будет использовать эту ситуацию в военных целях.

По данным Bloomberg, согласованный Россией и Турцией план предполагает разминирование моря около Одессы и предоставление гарантий безопасного прохода кораблей их Черного моря под эгидой ООН. При этом, согласно источникам агентства, Украина не принимает прямого участия в переговорах.

Агентство также утверждает, что Россия требует предоставить ей возможность инспектировать торговые судна на предмет наличия на них оружия – и с этим условием не соглашается Украина.

Предложение Путина о разблокировании Черного моря в понедельник прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу, - написал Кулеба в "Твиттере". – Тот же Путин говорил немецкому канцлеру Шольцу и французскому президенту Макрону, что он не нападет на Украину – за несколько дней до того, как он начал полномасштабное вторжение в нашу страну. Мы не можем верить Путину, его слова ничего не значат".

Bloomberg также цитирует полученный им комментарий заместителя министра экономики Украины Тараса Качки: "Заранее говоря о достижении договоренностей, Россия пытается переложить ответственность на Украину. Но правда в том, что продовольственный кризис был искусственно создан Россией – и только Россией".

Ранее российские "Известия" также писали, что Украина, Россия и Турция согласовали предварительную схему вывоза зерна из Одесского порта.

Тем временем в Минобороны Турции заявили, что обсудили с Украиной план безопасного выхода турецких судов из портов Украины.

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