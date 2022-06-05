Анализируем итоги 102-го дня войны.

Северодонецк и Лисичанск

По Северодонецку сегодня поступали разноречивые сведения. Власти Украины вновь, как и вчера, заявили, что проведены успешные локальные контратаки в Северодонецке.

Губернатор Сергей Гайдай сообщил, враг потерял примерно 20% территории Северодонецка и теперь контролирует половину города. По его словам, после украинских контрударов захвачено в плен восемь россиян.

Генштаб насчет конкретных объемов контроля не высказывался, но сообщил, что противник занимает восточную часть города. По его позициям наносятся артиллерийские удары, судя по видео.

Детальную раскладку о ситуации в Северодонецке выпустила с утра британская разведка:

- За последние 24 часа украинские силы предприняли контратаки в Северодонецке, что, вероятно, свело на нет оперативный импульс, который российские силы ранее набрали за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи.

- Российские силы, задействованные в этом районе, включают личный состав, мобилизованный из резерва "ЛНР". Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает тяжелой техники по сравнению с регулярными российскими частями.

- Использование прокси-пехоты для операций по зачистке городов — это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где Россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы.

- Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери среди регулярных российских сил.

В тоже время Гайдай, когда у него спросили в интервью будут ли ВСУ освобождать город целиком выразил в этом сомнения, заявив, что Северодонецк "не имеет огромного стратегического значения".

"Здесь военное командование должно принимать решения, потому что выбить россиян из Северодонецка возможно. Эта задача нам по силам. Единственное – а какой будет следующий шаг? Они уйдут и из тяжелой артиллерии с авиацией уничтожат все. В стратегическом плане город Северодонецк не имеет огромного значения. В этом отношении имеет значение Лисичанск, расположенный выше и выгоднее, то есть господствующие высоты", - говорит Гайдай.

Что касается Лисичанска, то там, хоть пока и нет ожесточенных боев, но ситуация крайне сложная. Город как минимум частично блокирован.

Как рассказал губернатор Гайдай, основная дорога - на Бахмут - крайне опасна для проезда. Поэтому вывозить людей удается небольшими "партиями".

"Мы собираем по 10-20 человек и тихонько их увозим, не анонсируем. По факту вечером сообщаем, что нам удалось вывезти такое количество людей. Еще пытаются отчаянные волонтеры помогать, вывозят по 4-5-7 человек, иногда даже двух", - заявил Гайдай "Суспильному".

Это потому, что трасса Лисичанск Бахмут полностью простреливается россиянами, и ехать по ней - значит, на 99% попасть под обстрел. Поэтому выбирается объездной путь, более трудный, с плохими дорогами. Приходится как зеницу ока беречь машины: "Грузовики сейчас - на вес золота", - говорит глава ОВА.

В самом Лисичанске ситуация тяжелая. Водоснабжение в городе отсутствует, запасы иногда пополняются привозной водой. В городе еще остается 15-20 тысяч человек. Власть старается привозить продуктовые наборы - но их хватает только на 10% процентов оставшихся жителей.

То есть остальные либо голодают, либо используют запасы.

Ситуация с продуктами и эвакуацией показывает, что Лисичанск частично отрезан от внешнего мира. А это значит, что и военное снабжение города затруднено.

Город очень плотно обстреливается. Этой ночью попали по зданию, где находится гуманитарный штаб. В "ЛНР" заявляют, что якобы разбомбили "командный пункт бригады".

Помимо того, что трассу обстреливают, недалеко от нее, у границы Луганской и Донецкой областей противник ведет наступление по линии Нырково-Николаевка. Это необходимо для захвата господствующих высот, пишет Генштаб.

На этом направлении несут потери и россияне. Сегодня стало известно о гибели в ходе боев за трассу Бахмут-Лисичанск начальника штаба 29 армии генерал-майора Романа Кутузова.

Бои под Святогорском и обстрелы. Донецкая область

Наступление на Славянск - основной акцент ситуации в Донецкой области. Генштаб сообщает, что по одному из направлений этого наступления - из Харьковской области - противник завершил перегруппировку войск.

Теперь его подразделения ведут наступление в направлениях Долгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье. То есть, из Харьковской в Донецкую область для контроля трассы Харьков-Ростов, у которой расположена Долина.

А также в направлении Барвенково, укрепленного района ВСУ вблизи границ Донбассе, дорогу на которое открывает Вернополье.

Кроме того противник ведет наступление на Святогорск, пытаясь вытеснить ВСУ на правый берег Северского Донца. Святогорская Лавра, судя по фотографиям - под мощными обстрелами.

В целом операции противника юго-западнее Изюма и в районе Лимана (целью которых является Славянск) власти Украины называют безуспешными.

Пока идут наземные бои, сильно активизировались ракетные обстрелы (и не только на Донбассе). Был удар по Краматорску, есть разрушения на двух предприятиях и погибший.

Также были удары по Дружковке и Часов Яру.

В минобороны России объяснили это "уничтожением заводских цехов, в которых ремонтировали украинскую военную технику". Подтверждений с украинской стороны этому не было.

Ночью ракетному обстрелу подвергся Славянск, снаряды прилетели в нежилой сектор. Поэтому жертв и разрушений нет.

Также сегодня продолжились обстрелы Донецка, где вчера, после мощного "прилета" в центр, погибли пять человек, а 20 получили ранения. В "ДНР" и России обвинили в обстреле украинскую сторону.

А Центр противодействия дезинформации СНБО Украины в этих ударах обвинил российские войска.

Харьков, Киев и юг. Ракетные атаки

На Харьковском направлении враг пытается обстреливать позиции украинских войск и удержать ранее захваченные территории. В районе Черкасских Тишек применялись фосфорные боеприпасы.

В результате обстрела села Циркуны в Харьковском районе разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. Из тяжелого оружия обстреляны Дергачи и окрестные деревни.

Главная новость дня - сегодня утром пять ракет было выпущено по Киеву из Каспийского моря. Четыре из них попали в цель, одну сбила ПВО над Обуховым

Глава "Укрзализныци" Камышин рассказал, что все четыре ракеты ударили по ДВРЗ - Дарницкому вагоноремонтному заводу. Один железнодорожник пострадал. Чиновник опроверг информацию российских военных о том, что на заводе размещали и ремонтировали танки Т-72 (такую версию событий изложило российское МО).

Впрочем, о том, что одна из ракет все же попала в военный объект, рассказал в эфире национального марафона советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. "Можем говорить о том, что это был один объект военной инфраструктуры, а другой объект гражданской инфраструктуры", – объяснил он.

Как бы то ни было, обстрел был мощнейший, хотя и обошелся без жертв (по крайней мере так говорят официально). Так столицу не обстреливали с апреля. Судя по видео, после ракетного удара было мощное задымление.

Дым был виден из центра Киева, со стороны Владимирской горки.

На рассвете Николаевская область подверглась массированному ракетному удару с применением авиации.

"Две ракеты сбиты противовоздушной обороной. С направления Черного моря и с территории России крылатыми ракетами воздушного базирования атаковано черноморское побережье Николаевщины, порты и зернохранилища", - заявляет командование "Юг".

А областная военная администрация уточнила, что в районе пяти утра противник нанес удары по Очакову, где находится база военно-морских сил Украины.

В районе Давыдова Брода Херсонской области, где ВСУ недавно провели контрнаступление, российские силы попытались отбить назад села Лозовое и Сухой Ставок на левом берегу Ингульца. Но, как говорит Генштаб, безуспешно.

Видимо, россияне пытаются разрушить украинский плацдарм, который там до сих пор держится. Мы детально рассказывали о ситуации в районе Давыдова Брода. А сегодня появилось видео, где заметно, какого размера участок взяли украинские войска (хотя сейчас контрнаступление уже остановлено).

Оружие для Украины

Несколько новостей и оценок по военным поставкам в Украину.

Самоходные гаубицы М109А3, предоставленные Норвегией, уже на передовой, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, гаубицы имеют больший по сравнению с советскими аналогами калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем, как полагает Залужный, "мы можем использовать активно-реактивные снаряды, увеличивающие это расстояние".

Сегодня стало известно, что Испания готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы и боевые танки "Леопард", сообщает издание El Pais со ссылкой на свои источники.

Испанская армия будет обучать украинских военных управлению танками в Латвии, а также на территории самой Испании. Отметим, что для продажи "Леопардов" нужно согласие Германии, которая их производит. Впрочем, стоит дождаться официального подтверждения этой информации.

Из разряда слухов - помощь из Греции. Местные СМИ пишут, что правительство Греции передало или собирается передать Киеву "невероятное количество" оружия и боеприпасов.

Всего в списке 122 бронированных машин пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов; 15 тысяч снарядов 73-мм; 2,1 тысячи реактивных снарядов 122-мм; 20 тысяч автоматов Калашникова АК-47; 3,2 миллиона патронов калибра 7,62 мм; 60 ПЗРК FIM-92 Stinger; 17 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм; 1,1 тысячи противотанковых снарядов РПГ-18.

Впрочем, оценки у этих поставок разные.

Тяжелые вооружения, поступившие от западных стран, не могут быть доставлены к месту сражений вовремя. Об этом заявил военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью газете Die Welt.

Эксперт пояснил, что часть важных путей поставок для группировки ВСУ в районе Северодонецка уже контролируется российскими войсками, возможности транспортировки по железным дорогам сильно ограничены из-за поврежденной инфраструктуры.

Райснер также предположил, что реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые Украине передали Соединенные Штаты, не смогут повлиять на сражения в Донбассе в течение 4–6 недель.

Транспортировка и обучение личного состава установок РСЗО требовали времени. Кроме того, на самом деле, была необходимость в не менее 100 реактивных систем залпового огня. "Но сейчас США отправляют только четыре", - сказал Рейснер. При этом, считается, что в Москве есть тысячи систем РСЗО.

Рейснер уже несколько недель наблюдает и анализирует российскую военную тактику в Украине. Он указывает на превосходство русских в воздухе, постоянный артиллерийский огонь с расстояния примерно в 30-40 километров и использование против Украины ракет малой дальности и крылатых ракет. "С такой тактикой Россия выигрывает войну на Донбассе", — говорит он.

О том, что будет делать Россия после американских поставок РСЗО, рассказал Путин в интервью "России 1". По его словам, РФ будет применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся.

Но в целом, судя по его реакции, особых проблем в американской помощи ракетными системами он не видит. По словам Путина, в боевом составе украинской армии на момент начала войны было около 515 РСЗО, 380 уничтожены, но часть восстановлена.

"У Украины и раньше были ракетные системы, аналогичные по дальности тем, что поставляются сейчас американцами. Поставка США ракетных систем Украине связана с восполнением потерь украинской боевой техники, и ничего не меняет по сути", - заявил Путин.

"Корейский сценарий" для Украины

С Запада продолжают звучать сигналы о необходимости перевести войну на стадию дипломатии.

В газете The Washington Post вышла статья о приемлемости "корейского варианта" для Украины - то есть, разделение страны на две части. Об этом пишет в разделе "Мнение" эксперт издания по международным отношениям Дэвид Игнатиус.

На основании последних заявлений президента США он считает, что Байден может поступить с Украиной, как американцы поступили в свое время с Кореей, где они согласились на существование двух Корей - южной и северной.

По мнению Игнатиуса, Белый дом готовится хоть и к затяжному, но ограниченному конфликту лишь на украинской территории. Итогом которого должны стать переговоры с более сильной позицией Украины благодаря поставкам западных вооружений.

При этом ситуация на фронте далека от "триумфализма" первых недель, когда Россия понесла поражение под Киевом. Сейчас РФ наступает на Донбассе, а европейские союзники бьют тревогу и обеспокоены издержками затяжного конфликта. И это "переломный момент" для президента США.

Автор колонки приводит в пример Корею, где США не смогли добиться своих военных задач и пошли на прекращение огня в 1953 году, что казалось многим поражением. "Но сегодня Южная Корея является одной из экономических жемчужин мира", - пишет Игнатиус. И предполагает, что это может быть перспективой послевоенной Украины.

Колумнист считает, что идет "неявный торг" с Россией и в какой-то момент "мы перейдем к прямым переговорам, чтобы разрешить этот ужасный конфликт".

В общем на Западе все больше разговоров о компромиссе с Россией на основании территориальных уступок. И ведутся они уже на страницах самых авторитетных СМИ и организаций.

Украина официально уже многократно заявляла, что ни на какие территориальные уступки не согласится.

И считает, что к переговорам нужно возвращаться только тогда, когда переговорная позиция Киева будет более сильной. То есть - после уже неоднократно анонсированного контрнаступления. Арестович полагает, что Украина к нему может быть готова к августу.