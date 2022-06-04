Источники "Страны" в ВСУ подтвердили информацию об остановке на данный момент контрнаступления в районе Давыдов Брода в Херсонской области и дополнили ее новыми деталями.

По данным наших собеседников, ВСУ при поддержке артиллерии атаковали российские войска на границе Николаевской и Херсонской областей, форсировав реку Ингулец. Основное направление удара украинской армии – к селу Давыдов Брод.

Первоначально атака ВСУ удалась, реку удалось перейти и отбросить на 10-15 километров ВС РФ. Однако уже на следующий день россияне нанесли массированные удары артиллерией и авиацией по участку прорыва и ВСУ понесли серьёзные потери в живой силе и технике и наступление остановилось.

Занятый плацдарм под Давыдовым Бродом украинские военные удерживают, но далее не продвигаются.

При этом по плацдарму наносятся массированные удары противником с целью вынудить украинские войска отступить.

Причиной остановки контрнаступления источники называют мощные артиллерийские и авиационные удары россиян и рельеф местности в этих местах – голая степь, на которой украинские войска были практически беззащитны перед авиацией противника. Кроме того, в атаку бросили одну из слабовооруженных бригад ТРО, которая и понесла самые тяжелые потери.

"Направление атаки потенциально очень интересное, так как открывает возможность для дальнейшего наступления ВСУ на Новую Каховку. Однако наступление фактически остановлено на сегодняшний день. Сил пока недостаточно", - говорит источник.

Ранее Алексей Арестович заявил, что контрнаступление фактически уже закончено и призвал "охладить пыл" по его поводу.

При этом губернатор Виталий Ким сообщал, что россияне взорвали мост возле Давыдов Брода, опасаясь контрнаступления ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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