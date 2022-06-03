Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу "определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики" на войне в Украине.

Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале по итогам встречи с Шойгу.

"Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению "спецоперации" в более ускоренном темпе", - написал он.

Напомним, война в Украине продолжается уже 100-й день.

Вместе с тем, по данным британской разведки, РФ за 100 дней войны в Украине не достигла ни одной из первоначальных целей.

Тем временем, Медведев озвучил конечную цель РФ в войне против Украины.

Ранее мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.