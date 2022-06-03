В пятницу, 3 июня, в Украине идет уже 100-й день войны с Россией.

В Северодонецке идут бои. По данным властей области, в городе может появиться своя "Азовсталь", поскольку около 800 человек прячутся в бомбоубежищах под химическим заводом "Азот".

На остальной территории Луганской области российская армия пытается прорвать оборону ВСУ по нескольким направлениям – со стороны Золотого, Попасной, Камышевахи, Белогоровки.

В Донецкой области основные движения идут в районе Лимана, Славянска.

В Черном море ситуация стабильно напряженная, но по сути не меняется. Количество ракетных кораблей России там возросло до трех.

Подробнее о том, что главного было вчера, читайте в итогах за 2 июня.

Ниже хроника событий за сегодня. Материал обновляется.

3 июня

09:40 Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев озвучил в интервью телеканалу Al Jazeera цели "спецоперации" России:

"Главная цель, которую ставила РФ - чтобы защитить граждан Донбасса. Сделать так, чтобы они больше не подвергались уничтожению. Но есть, конечно, и другие цели - это и демилитаризация и денацификация", - сказал он.

В конечном счете, говорит Медведев, это должно привести к "новой архитектуре безопасности":

"Не американоцентричной, где во главе всей системы международной безопасности стоит Вашингтон, а именно сбалансированная система, основанная на основе учета интереса всех стран", - заявил он.

В общем, количество целей у "спецоперации" возрастает.

09:30 Идут сообщения о взрывах в Харькове.

09:07 В новой сводке разведка Британии подводит итоги 100 дней войны:

- Войскам РФ не удалось достичь своих первоначальных целей по захвату Киева и украинских центров власти.

- После провала первоначального плана РФ адаптировала свой план, сосредоточив внимание на Донбассе.

- Сейчас РФ добивается тактического успеха на Донбассе. Российские силы создали и сохранили импульс и в настоящее время, похоже, владеют инициативой .

- РФ контролирует более 90% Луганской области и, вероятно, полностью установит контроль в ближайшие две недели. РФ добилась этих недавних тактических успехов за счет значительных затрат ресурсов и за счет концентрации сил и огня на одной части общей кампании.

- РФ не смогла создать маневр или движение на других фронтах или направлениях, все из которых перешли к обороне.

- По сравнению с первоначальным планом РФ ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того, чтобы РФ достигла хоть какого-то успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции и, вероятно, значительное время.

09:05 Китай хочет расширить помощь Москве, но не нарушая западные санкции, сообщает The Washington Post со ссылкой на китайских и американских официальных лиц.

По их данным, россияне за последние недели все более отчаянно просили Пекин об усилении поддержки.

РФ призывала Китай подтвердить свое заявление о "безграничном партнерстве", сделанное за несколько недель до начала войны в Украине.

"Китай ясно изложил свою позицию по ситуации в Украине и по санкциям против России. Мы понимаем затруднительное положение России. Но мы не можем игнорировать нашу собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа", - заявил источник издания.

Запросы РФ, как пишет газета, включают в себя сохранение торговых обязательств, подписанных до момента вторжения в Украину, а также финансовую и технологическую поддержку, на которую сейчас распространяются санкции США и других стран.

По словам официальных лиц Китая и США, Пекин не ожидал, что война будет длиться четыре месяца. Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь РФ финансово, но без нарушения санкций.

Но и этого будет недостаточно для российской стороны, считают в США.

Газета сообщает, что Китай пытался найти другие возможности поддержать Россию - как в сфере дипломатии, так и совместных военных учений.

Китайские официальные лица заявили, что РФ не запрашивала оружие и боеприпасы. Но в КНР отказались комментировать, просила ли Россия что-нибудь другое - например, технологии и материалы для военного производства.

08:57 Немецкая газета Die Zeit в статье "Слепая зона" рассказывает о сложностях украино-немецких отношений и дает интересные оценки Зеленскому. По данным издания, он часто "раздражал" немецких политиков.

Например, на саммите в Париже, где в конце 2019 года встретились лидеры стран "Нормандской четверки", чтобы перезапустить минский процесс.

"Уже в своем вступительном слове президент Украины отбросил все, о чем договорились дипломатические рабочие группы стран-участниц в ходе кропотливых предварительных переговоров. К этому никто не был готов, хореография саммита была разрушена. Путин тут же воспользовался этим, чтобы изобразить украинцев ненадежными", - сообщает газета со ссылкой на одного из дипломатов.

Оценку Путина, пишет Die Zeit, "разделяют довольно многие в Берлине".

"С точки зрения некоторых немецких дипломатов, правительство Зеленского всегда было чем-то вроде банды панков, нарушивших дипломатический протокол", - передает издание настроения, царившие в правительстве ФРГ.

В новом правительстве, сообщает газета, также есть опасения, что по итогам войны Владимир Зеленский может слишком укрепить свою власть "и превратиться в президента-автократа".

"Зеленский имеет тенденцию усиливать зависящие от него институты, такие как администрация президента и Совет безопасности, и тем самым маргинализировать суды и парламент", - говорится в статье.

Правда, вывод делается другой - Украина это все равно лучше, чем Россия, поэтому общаться с Зеленским для Шольца предпочтительнее, чем с Путиным.

08:43 По меньшей мере 261 ребенок погиб и 463 пострадало из-за боевых действий в Украине.

Такие данные на это утро приводит Офис омбудсмена.

08:30 В Лисичанске с каждым днем усиливаются обстрелы, в городе разрушено 60% инфраструктуры и жилых застроек. Сейчас из 100 тысяч населения там остается около 20 тысяч жителей, эвакуация приостановлена, сообщил глава Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика.

"Оккупанты без перерыва бьют по всему городу. В Лисичанске на 60% разрушена вся инфраструктура и жилая застройка. В городе нет света, газа, электроэнергии, телефонной связи и интернета. О ситуации в Украине люди узнают от сотрудников полиции и волонтеров", - рассказал Заика в эфире телемарафона.

По его словам, трасса Бахмут-Лисичанск остается под контролем украинских Вооруженных сил, но ее постоянно обстреливает противник.

"Там стреляют без перерыва, проехать очень трудно, но есть альтернативные дороги, по которым можно передвигаться более-менее безопасно", - сказал Заика.

По данным главы ВГА, несмотря на постоянные обстрелы, в город ежедневно поставляется гуманитарная помощь, в этом помогают ГСЧС и полиция.

08:13 В мае Украину посещали представители Пентагона, которые изучали захваченную российскую военную технику. Об этом сообщает The New York Times.

"Они разбирали российские боеприпасы и оборудование, в том числе системы наведения ракет и лазерные дальномеры, обнаружили, что почти все они включали детали от компаний из США и Европейского Союза: микросхемы, печатные платы, двигатели, антенны и другие детали", - говорится в статье.

Издание напоминает, что с момента вторжения экспорт полупроводников с Запада в Россию сократился на 90%.

При этом ранее в Штатах заявляли, что Россия использует в своей военной технике чипы из импортных холодильников и посудомоечных машин.

08:10 Обложка нового журнала The Economist. Выпуск посвящен "Новой ядерной эре", которую открыл Путин своими угрозами Западу.

Издание напоминает, что сто дней назад российский президент пригрозил НАТО фактически ядерным ударом, если Альянс вступит в войну на стороне Украины.

"И, похоже, это сработало. Да, поддержка Украины со стороны НАТО оказалась более сильной, чем ожидалось. Но альянс не решается отправить наступательное оружие, такое как самолеты", - пишет журнал.

Хотя Байден и отправил огромное количество оружия, "он воздержался от предоставления ракет, способных нанести удар вглубь России".

А другие страны НАТО считают, что Украина должна урегулировать вопрос с Россией, "потому что поражение Путина может загнать его в угол с ужасными последствиями".

08:08 Народные депутаты решили облегчить себе процесс выезда за границу во время войны.

Сейчас военнообязанные нардепы могут пересекать кордон по командировочному удостоверению, подписанному главой Верховной Рады (именно так выехал из Украины с третьей попытки на днях Петр Порошенко).

Либо, если они подпадают под общие правила выезда (трое детей, возраст от 60 лет и так далее).

В законопроекте №7383, поданном 17 мая, предлагается убрать эту норму. И запретить пограничникам требовать у нардепов что-либо кроме паспорта - обычного или дипломатического.

Соавторами выступили несколько десятков депутатов, большинство из которых "слуги народа".

08:06 Сводка Генштаба ВСУ на утро 3 июня. Ключевые моменты:

1. Был штурм Богородичного (на господствующей высоте около Святоргоска на правом берегу Донца) и Долины (село на севере Донецкой области, которое примыкают к трассе из Изюма на Славянск и то, что там идут бои означает, что российская армия уже пересекла по этой трассе границу Харьковской и Донецкой областей; ранее бои шли севернее - в районе села Долгенькое Харьковской области). В том же районе россияне пытались взять село Студенок, бой там еще идет.

2. В центре Северодонецка продолжаются бои. На восточной окраине города противник атаковал поселок Метелкино. Также были попытки штурмовать Белогоровку к западу от Лисичанска.

3. Вблизи трассы Лисичанск-Бахмут ведутся бои за Врубовку.

4. Под Донецком ограниченные силы противника пытались штурмовать Красногоровку. К слову, вчера с этой стороны были сильные обстрелы Донецка.

5. На границе Херсонской области и Криворожского района шли сильные обстрелы, на отдельных участках враг переходил в атаки, но был отбит.

08:00 Арестович заявил, что Украина будет обстреливать Крым американским вооружением, "если будет такая необходимость".

Так он прокомментировал вопрос о том, распространяются ли на полуостров ограничения применения американских РСЗО (Байден обещал, что по территории России они наносить удары не будут).

"Крым наш. Наш украинский. И они это знают. Поэтому полетит в Крым аж бегом, если будет такая необходимость", - сказал советник главы Офиса президента в интервью сайту "Политека".

Более того, по его словам, Украина уже наносила удары по Крыму.

Как отразятся поставки американских РСЗО Украине на общей ситуации - "Страна" разбиралась здесь.