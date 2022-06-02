В Беларуси, которая объявила о мобилизационных учениях возле границы с Украиной, более 50 единиц техники перебрасывают из Гродно в Брестскую область (то есть ближе к украинской границе). Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Телеграме.

"Вчера в Гродненской области, на ЖД-станциях "Коробчицы" и "Свислочь" шла погрузка 37 единиц БМП, 5 ЗРК 9К33М3 "Оса", 2 Урала, БРДМ-2, БТС-4, 2 единицы основ для ЗРК "Оса" под тентом. Вся техника принадлежит ВС РБ, на многих из машин можно заметить опознавательный знак - красный квадрат", - говорится в сообщении.

По данным мониторинговой группы, ранее эта техника использовалась для укрепления границы с Украиной в Гомельской области. Меньшая часть техники использовалась для усиления границы с Польшей.

Тем временем глава тероборны Днепра Геннадий Корбан призвал срочно укреплять северную границу Украины, поскольку РФ может нанести "кинжальные удары".

Напомним, война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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