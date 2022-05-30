Беларусь анонсировала проведение "мобилизационных учений" в Гомельской области (менее 50 км от границы с Украиной).

Об этом сообщил военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов, сообщает агентство БелТА.

Планируется, что учения пройдут с 22 июня по 1 июля.

"В период учений будет ограничено движение по отдельным территориям, примыкающим к объектам вооруженных сил. Кроме того, запланированы мероприятия огневой подготовки на стрельбищах", - рассказал Кривоносов.

Кроме того, он сообщил, что в Жлобинском районе области с 28 июня по 16 июля запланированы военные сборы с военнообязанными, предназначенными в территориальные войска.

Ранее в Киевской городской военной администрации заявили, что на сегодняшний день ожидать наступления со стороны Беларуси не стоит.

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