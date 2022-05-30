В понедельник, 30 мая, в Украине идет уже 96-й день войны с Россией.

В Луганской области противник штурмует Северодонецк. Вчера бои шли прямо в черте города.

В Донецкой области бои приближаются к Славянску, где уже начал пропадать свет и вода. Из-за ударов по ЛЭП без света и Краматорск.

Подробнее о том, как пошел вчерашний день, 29 мая, и какие прогнозы на дальнейшие события, читайте в нашем итоговом материале.

Ниже хроника сегодняшних событий. Материал обновляется.

30 мая

09:48 В Украину прибыла глава МИД Франции Катрин Колонна.

"Только что прибыла в Украину, чтобы оказать поддержку Франции украинскому народу", - написала она в Твиттере.

Отметим, что на днях президент Макрон имел более чем часовую беседу с Путиным о снятии морской блокады и обмене пленными между Киевом и Москвой.

09:40 Посетитель Лувра измазал тортом защитное стекло перед картиной Леонардо да Винчи "Мона Лиза" и призвал окружающих задуматься о будущем нашей планеты.

Как пишет La Marca, молодой человек проник в музей под видом пожилой дамы, в инвалидной коляске и в парике.

Перед "Джокондой" он неожиданно вскочил из кресла, попытался разбить пуленепробиваемое стекло, измазал его тортом с кремом и разбросал розовые лепестки.

Он выкрикивал призывы задуматься о будущем планеты, которой грозит уничтожение, и кричал, что художники должны думать о Земле.

Хулигана задержала охрана, картина и стекло не пострадали.

09:34 Электроснабжение Бахмутского и Краматорского районов восстановлено. Также там сегодня могут дать воду.

Указанные районы оказались без света вчера из-за разрывов проводов на магистральной линии электропередач 330 кВ во время боевых действий.

Также сегодня с утра начали работы по запуску второго Донецкого водовода. В случае благоприятных условий подачу воды могут восстановить к 14:00.

09:28 Польша хочет, чтобы все деньги на восстановление Украины шли через нее.

"Центр по восстановлению Украины", объединяющий различные предназначенные для этого финансовые фонды, должен находиться в Варшаве, считает вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин.

"ООН создает международный фонд поддержки восстановления Украины. Мы стремимся, чтобы центр этого фонда находился в Польше. Чтобы у нас был не только логистический центр, но и финансовый центр", - сказал он в интервью "Польскому радио".

Он отметил, что Варшава ведет переговоры с представителями Киева "о плане поддержки восстановления Украины".

09:24 Приграничные районы Сумской области за ночь обстреляли 4 раза ракетами, РСЗО, САУ и минометами, сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. В частности:

- Два авиаудара ракетами с территории РФ по территории Хотинской громады Сумского района;

- Шесть "исходящих" из РСЗО с территории РФ по территории Сумского района.

- Около 10 прилетов из САУ по территории Белопольской громады Сумского района;

- Около 8 выстрелов из миномета с территории России по территориям Середино-Будской громады Шосткинского района.

Предварительно - жертв нет, разрушения уточняются.

09:17 В Херсонской области заработал крымский оператор сотовой связи Win mobile, сообщил назначенный Россией "замглавы военно-гражданской администрации" области Кирилл Стремоусов.

"В продажу уже поступили SIM-карты мобильной связи. Очень много людей покупают SIM-карты нового оператора. Мы уже напрямую связываемся из Херсонской области с любыми регионами Российской Федерации", - заявил он.

Напомним, сообщать о продаже российских сим-карт в Херсонской области начали сообщать на прошлой неделе.

09:00 Губернатор Сергей Гайдай о ситуации вокруг Северодонецка на это утро:

1. Россияне продвигаются в середину Северодонецка, бои продолжаются, ситуация очень тяжелая.

2. Пользоваться трассой Лисичанск – Бахмут опасно, задействуются более безопасные варианты эвакуации и подвоза гуманитарных грузов (видимо, речь о дороге через Северск - Ред.).

То есть "дорога жизни" фактически сейчас недоступна.

3. В продолжение предыдущего тезиса - в Северодонецке расстреляна машина с двумя волонтерами, они ранены, но в безопасности. Также исчезли три врача, передняя часть их автомобиля разорвана, связи с ними нет.

Не исключено, что эти люди пытались эвакуироваться или попасть в Северодонецк.

4. Критическая инфраструктура Северодонецка разрушена, 60% жилищного фонда восстановлению не подлежит.

08:55 Британская разведка сегодня утром рассуждает о российских потерях на фронте и кадровом голоде среди младшего командного состава.

Сообщается, что "Россия, вероятно, понесла огромные потери среди своих офицеров среднего и младшего звена". Причина в том, что "командиры бригад и батальонов, скорее всего, выдвигаются вперед навстречу опасности, потому что они несут бескомпромиссную ответственность за действия своих подразделений".

Из-за нехватки кадров младшие офицеры руководят тактическими действиями самого низкого уровня. Все это "усугубит текущие проблемы в модернизации подхода к командованию и управлению".

Поэтому, считают в разведке, российские батальонные тактические группы, которые воссоздаются в Украине из уцелевших частей, скорее всего, будут менее эффективны из-за нехватки младших командиров.

В качестве примера такой нехватки британцы приводят "локальные мятежи среди российских сил" - видимо, имея в виду, выступления мобилизованных в "ЛДНР".

08:44 Украинские телеграм-каналы пишут, что в Мелитополе, по предварительным данным произошел взрыв у дома назначенного Россией "губернатора" Евгения Балицкого.

Как сообщается, Балицкий живет у торгового центра "Квартал" в центре Мелитополя.

Каких-либо подтверждений этой информации пока нет.

08:40 В Броварах начали "декоммунизировать" парк Победы.

Было решено демонтировать три объекта, один из которых - советский истребитель МиГ-15 (производившийся в том числе и в Украине).

Вместо него хотят поставить макет самолета "Мрия", уничтоженного в Гостомеле.

Из похожих объектов там еще есть танк Т-34, но будут ли его убирать, пока неизвестно.

08:32 Пишут о мощном взрыве в центре Мелитополя.

08:30 Центр по борьбе с дезинформацией при СНБО опубликовал список VPN-сервисов, которые позволяют обходить блокировки в интернете.

Сообщение направлено на жителей оккупированных Россией территорий, где многие украинские ресурсы не открываются.

Но очевидно, что на подконтрольной Украине территории, где решениями того же СНБО заблокированы сотни сайтов, аудитория у Центра больше, чем на Донбассе или в Запорожье.

Совбез добавляет, что трафик, идущий через VPN, спецслужбы отследить не могут.

08:15 Сербия договорилась с Россией о контракте на трехлетние поставки газа "по чрезвычайно выгодному тарифу".

Об этом сообщил президент страны Александр Вучич по итогам переговоров с Путиным.

По мнению Вучича, грядущей зимой биржевые цены на газ в Европе могут вырасти до 5000 долларов за тысячу кубометров.

08:14 Вчера ночью обстреляли город Новый Буг в Николаевской области. Он расположен на трассе Кривой-Рог - Николаев.

Судя по фото, которые публикуют местные СМИ, пострадало много строений. Горсовет сообщает о разрушениях в центре населенного пункта.

08:13 В Николаеве сообщают о взрывах с утра.

08:12 В Институте изучения войны (США) прокомментировали контрнаступление Украины на севере Херсонской области (на карте).

С одной стороны там считают, что "украинская контратака, по-видимому, не приведет к отвоеванию значительной территории в ближайшем будущем".

С другой - она отвлечет на себя российские силы и частично сорвет мероприятия по укреплению периметра области, где противник строит оборонительные сооружения.

Еще из утренней сводки Института - российские силы продолжали попытки взять под полный контроль Северодонецк.

Также россияне пытались перерезать украинские наземные коммуникации к северо-востоку от Бахмута. Но штурм этого города пока маловероятен.

На картах Института зафиксировано украинское контрнаступление в районе Тошковки.

Еще РФ продолжала наступление юго-восточнее Изюма, хотя атак на Славянск не предпринималось.

08:11 Подробности утренней ракетной атаки по Одесской области.

Власти сообщают, что ракеты снова попали по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки.

Они говорят, что сооружение не работало из-за предыдущих попаданий.

Ударной волной повреждены соседние частные дома, пострадавших нет.

08:10 Ночью губернатор Дмитрий Живицкий заявил о взрывах на территории Сумской области.

Утром Генштаб сообщил, что были авиаудары в районах населенных пунктов Запселье и Мирополье. Также произошел артиллерийский обстрел вблизи Кондратовки.

08:05 С утра по Одесской области был нанесен ракетный удар. Подробности уточняются.

Также одну ракету, запущенную с бомбардировщика из района Черного моря украинским ПВО удалось сбить, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

08:00 Сводка Генштаба ВСУ на утро 30 мая. Ключевые моменты:

1. В районе Купянска россияне восстановили железнодорожный мост для переброски военной техники. За сутки в район боевых действий под Изюм перебросили около 250 единиц. Также к северу от Изюма находится эскадрилья ударных вертолётов К-52.

2. Украинская авиация нанесла воздушный удар по российским подразделениям в районе Долгенького. Ранее в РФ заявляли, что захватили это село на границе Харьковской и Донецкой областей. В Украине это опровергали.

3. В Лимане противник перегруппировывается для наступления на Славянск.

4. Противник закрепляется на северо-восточной и юго-восточной окраинах Северодонецка. Таким образом Генштаб подтвердил прозвучавшую позавчера информацию Арестовича, что в город зашли со стороны аэродрома.

5. В Васильевку под Запорожьем перебросили из Мелитополя до 120 единиц тяжелой техники.

6. Противник пытается вернуть утраченные позиции на севере Херсонской области, перебрасывает туда резервы. Ранее сообщалось, что ВСУ там пошли в контрнаступление.