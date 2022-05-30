США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут долететь до территории России. Об этом заявил американский президент США Джо Байден, передает Reuters.

Байден сделал такое заявление после того, как в прессе появились сообщения о готовности США отправить в Киев передовые ракетные системы большой дальности.

В частности, речь шла об установках Himars, куда можно установить тактические ракеты, бьющие на 300-500 километров.

"Официально в Белом доме поставок РСЗО в Украину пока не подтверждали. Но слова Байдена можно истолковать как то, что ракетные системы Украине дадут - но, видимо, не самые дальнобойные", - прокомментировал информацию телеграм-канал Политика Страны.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, США готовы поставить в Украину ракетные системы залпового огня Himars, которая бьет как реактивными снарядами (по типу "Града"), так и тактическими ракетами. В зависимости от боеприпасов дальность стрельбы может колебаться от 40 до 70 километров, если говорить об РСЗО. Тактические же ракеты могут лететь на расстояние от 300 до 500 километров.

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