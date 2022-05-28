Уже третье крупное американские издание - The Wall Street Journal - пишет о согласии США поставить в Украину ракетные системы залпового огня, хотя официальный Вашингтон пока этого не подтверждает.

Материал на эту тему появился на сайте WSJ 27 мая.

Белый дом официально заявит об этом на следующей неделе, сообщает WSJ, а установки доедут до Украины в течение нескольких недель. Украина может получить как гусеничные залповые установки, так и колесные, более мобильные, пишет газета.

Авторы материала говорят, что в Украину может поступить система Himars, которая бьет как реактивными снарядами (по типу "Града"), так и тактическими ракетами. В зависимости от боеприпасов дальность стрельбы может колебаться от 40 до 70 километров, если говорить об РСЗО. Тактические же ракеты могут лететь на расстояние от 300 до 500 километров. Но пока неизвестно, снабдят ли американцы Украину этими ракетами - учитывая их опасения, что удары смогут наноситься по территории РФ.

Ранее о поставках Киеву РСЗО писал газета The New York Times со ссылкой на чиновника, знакомого с процессом.

Между тем в РФ заявили, что поставки Украине американских РСЗО "чреваты последствиями для глобальной безопасности".