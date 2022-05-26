Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал одной из ключевых проблем украинской армии на сегодня отсутствие поставок с Запада ракетных систем залпового огня дальнего радиуса действия, которые у ВСУ закончились.

Об этом он сказал в беседе с Марком Фейгиным.

"Мы утратили возможность наносить удары по российским тылам, потому что закончились соответствующие снаряды и ракеты. И для нас критической является поставка вооружений, способных восстановить способность украинской армии "выносить" российские оперативные тылы. Тогда темпы наступления российской армии моментально просядут, они снова начнут нести тяжелейшие потери, и ни о каких ярких захватах Северодонецка и Краматорска, Запорожья и Славянска речи не будет. Эту способность мы потеряли несколько недель назад, а Запад не успел нам ее восполнить. Потому что они думают о том, как бы это не использовали по территории Российской Федерации", – рассказал Арестович.

Как писала "Страна", ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал дать Украине ракетные системы залпового огня, чтобы отбить наступление российских войск на Донбассе.

Между тем Белый дом опасается отправлять Украине дальнобойные РСЗО из-за риска расширения конфликта.