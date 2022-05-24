Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал дать Украине ракетные системы залпового огня (РСЗО), чтобы отбить наступление российских войск на Донбассе и предотвратить продовольственный кризис в мире. Об этом он заявил в Твиттере.

"Четыре буквы могут помочь Украине: отбить наступление русских на Донбассе, сорвать планы России по аннексии Херсона, остановить российские пытки, изнасилования и другие ужасные нарушения прав человека на оккупированных территориях, разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис. Эти четыре буквы: РСЗО", – написал он.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что ждет решения о передаче Украине РСЗО от встречи 44 министров обороны ("Рамштайн-2").

"Однако встреча прошла, а сообщений относительно этого типа вооружения не последовало. И заявление Кулебы демонстрирует, что Запад пока отказывается предоставлять Украине РСЗО", - делает выводы Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним также о материале американского издания Politico о том, что Белый дом опасается отправлять Украине дальнобойные РСЗО из-за риска расширения конфликта. В СНБО этот текст назвали манипуляцией.

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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