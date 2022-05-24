"Четыре буквы могут помочь Украине". Кулеба потребовал РСЗО, чтобы спасти мир от голода
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал дать Украине ракетные системы залпового огня (РСЗО), чтобы отбить наступление российских войск на Донбассе и предотвратить продовольственный кризис в мире. Об этом он заявил в Твиттере.
"Четыре буквы могут помочь Украине: отбить наступление русских на Донбассе, сорвать планы России по аннексии Херсона, остановить российские пытки, изнасилования и другие ужасные нарушения прав человека на оккупированных территориях, разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис. Эти четыре буквы: РСЗО", – написал он.
Ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что ждет решения о передаче Украине РСЗО от встречи 44 министров обороны ("Рамштайн-2").
"Однако встреча прошла, а сообщений относительно этого типа вооружения не последовало. И заявление Кулебы демонстрирует, что Запад пока отказывается предоставлять Украине РСЗО", - делает выводы Телеграм-канал "Политика Страны".
Напомним также о материале американского издания Politico о том, что Белый дом опасается отправлять Украине дальнобойные РСЗО из-за риска расширения конфликта. В СНБО этот текст назвали манипуляцией.
Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.
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