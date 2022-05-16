Путин рассчитывает, что энергетический, экономический и продовольственный кризис в Украине вынудит Запад сесть с Россией за стол переговоров.

Такое мнение в комментарии "Стране" выразил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

"У России стратегический расчёт на то, что в Украине будет три кризиса. Первый - энергетический: он станет ощутимым ближе к зиме, когда нужно будет закупить газ на отопительный сезон. Второй - экономический, так как из-за роста цен на энергоносители дорожать начнет всё. Третий - продовольственный, он тоже станет ощутимым к зиме. Путин делает ставку на то, что все эти три кризиса вместе посадят Запад за стол переговоров. И Запад пойдет на некие уступки, чтобы Путин вышел из этой войны "не проигравшим", - анализирует Виктор Андрусив.

Стратегия Путина сейчас, по словам эксперта, заключается в том, чтобы "не проиграть" войну в Украине.

"На победу он уже не рассчитывает", - считает Андрусив.

При этом Виктор Андрусив не видит варианта дипломатического завершения войны, который был бы выгоден Украине.

"Для Украины я не вижу дипломатического пути. Не исключаю, что под влиянием этих трех кризисов Запад будет искать дипломатическое решение. Но для нас, для Украины, любое дипломатическое решение - плохая история. Потому что это для нас означает отсутствие наказания за Бучу, однозначная потеря территорий, невозврат захваченных территорий. Фактически это может остановить войну, наши дополнительные потери. Но любое дипломатическое решение никак не компенсирует тех потерь, которые мы уже понесли на данном этапе", - сказал Виктор Андрусив.

Ранее мы писали, что политики на Западе предлагают Украине дать возможность Путину "сохранить лицо".

На это в Офисе президента Украины иронично предложили западным странам отдавать России собственные территории.