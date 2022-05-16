На Западе заметили неудачи России в войне с Украиной, это движение Швеции и Финляндии в НАТО, и вытеснение российских войск с окраин Харькова, и неудачное форсирование около Белогоровки. Теперь Запад обеспокоен тем, что последует после победы нашей страны.

Об этом пишет Politico.

"Одно из опасений заключается в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, сделать ее еще более непредсказуемой и сделать нормализацию энергетических связей еще более недостижимой", - пишет Politico

Теперь некоторые политики на Западе выступают за решение конфликта "с сохранением лица Москве", даже если это будет стоить Украине части территорий.

В частности, лидеры Франции, Германии и Италии заговорили о важности прекращения огня и мирного соглашения как раз в тот момент, когда Украина изменила ход событий на фронте.

Обозреватель Росс Доутат из NYT добавил, что военное продвижение Украины повысит риск ядерной эскалации.

Тем временем в посольстве США заявили о том, что Украина может вступить в НАТО без выполнения Плана действий по членству. Поскольку получение ПДЧ - не обязательная процедура.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.