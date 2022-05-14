Вооруженные Силы Украины готовятся к двум большим наступлениям России - на Северодонецк и на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки.

Об этом сегодня в эфире телемарафона заявил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

"Областной центр россиянам нужен "для галочки", дорога – чтобы отрезать область от сообщения с другими регионами, то есть окружить ее", - сообщил Гайдай.

По его словам, для обеспечения этого наступления в регион идет 2,5 тысячи единиц вражеской техники.

Ранее мы писали, что военный губернатор Луганской области назвал главную задачу российских войск в регионе. По его мнению, таковой является "перерезание" трассы Лиман - Бахмут.

Также "Страна" сообщала, что в Минобороны РФ заявили о выходе войск на границу Луганской области. Однако Сергей Гайдай это опроверг.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.